Egyik legjobbjával hosszabbított a DVTK - hivatalos!

Magyar Kupát nyerne Diósgyőrben a válogatott középpályás!

A szurkolók mellett a DVTK vezetése is elégedett Rudi Požeg Vancaš eddigi teljesítményével, ezért szerződésének lejárta előtt meghosszabbították azt - áll a diósgyőriek hivatalos honlapjának közleményében.

Az egyszeres szlovén válogatott középpályás tavaly nyáron szerződött Miskolcra, az elmúlt szezonban 30 bajnokin 7-szer volt eredményes.

"Boldog vagyok Diósgyőrben, ezért egyből elfogadtam a klub szerződéshosszabbítási ajánlatát. Jól érzem magam Diósgyőrben, közel vagyok a szeretteimhez, imádom a csapattársaimat, az embereket a városban, a szurkolókat. Akár egy még hosszabb szerződést is szívesen aláírtam volna, pedig ez is több évre szól. A sok szép emlék közül az első hazai, saját szurkolótáborunk előtt lőtt gól a legkedvesebb, csodálatos élmény volt megélni azt a hangulatot. De említhetem a Ferencváros és a Debrecen elleni találkozókat is, amikor rendre megteltek a lelátók. Továbbra is szeretnék a csapat hasznos tagja lenni, aki gólokkal, gólpasszokkal, vagy ha az élet úgy hozza, akkor védekezéssel járul hozzá a sikerekhez. Csapatszinten viszont az az álmom, hogy egyszer elérjünk egy európai kupaindulást érő helyet, például úgy, hogy megnyerjük a Magyar Kupát. Mert ez a klub, ez a szurkolótábor megérdemli a sikert" - nyilatkozta Požeg Vancaš a dvtk.eu-nak.

"Rudi Požeg Vancaš érkezése után szinte egyből olyan teljesítményt nyújtott, amit szeretnénk hosszú távon is látni tőle - méghozzá mindenképpen Diósgyőrben. Ezért hosszabbítottunk vele szerződést bőven az előző lejárta előtt. A csapat húzóemberének erényeit hosszan lehetne sorolni, ezért most csak annyit emelek ki, hogy technikai képzettsége, robbanékonysága és legfőképpen játékintelligenciája alkalmassá teszik arra, hogy egy betömörülő védelmet megbontson, amire az elmúlt év tapasztalatai alapján nagy szükségünk lesz idén is. Ezen kívül a pályán és azon kívül is számítunk rutinjára, hiszen a szerződéshosszabbítással az is a célunk, hogy a tapasztalt mag részeként támogassa a fiatal tehetségeink minél gyorsabb fejlődését" - méltatta a játékost dr. Bajúsz Endre, a DVTK sportigazgatója.