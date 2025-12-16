Egy régi arc térhet vissza a Ferencvároshoz

Az FTC NB III-as csapatának kispadja nemrégiben üresedett meg, miután Korolovszky Gábor átvette a másodosztályban szereplő Soroksár SC irányítását Lipcsei Pétertől. A megüresedett posztra az egyik legesélyesebb jelölt Tóth Mihály, bár nem ő az egyetlen opció a ferencvárosi klubvezetés listáján.

A kinevezést ugyanakkor nehezíti, hogy Tóth jelenleg is élő szerződéssel rendelkezik az NB III-ban szereplő Meton FC-Dabas SE-nél. A szakember tavaly csatlakozott a dabasiakhoz, akkor a csapat féltávnál nyolcpontos hátrányban, a tabella utolsó helyén állt.

Vezetésével a Pest vármegyei klubnak sikerült kiharcolni a bennmaradást egy kifejezetten eredményes tavaszi szereplés után, a 2025/26-os idényben pedig már a mezőny közepén, a 10. pozícióban tanyázik az együttes, így klubja érthető módon ragaszkodik hozzá.

Tóth Mihály korábban hosszabb időn keresztül dolgozott Kuttor Attila segítőjeként, többek között a Vasasnál és Mezőkövesden is. Utóbbi klubnál rövidebb ideig vezetőedzőként is irányíthatta az NB I-es felnőttcsapatot.

Forrás: csakfoci.hu

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.