Edzőváltás Soroksáron: Lipcsei Péter visszatér a Ferencvároshoz - hivatalos

A másodosztályú Soroksárt Lipcsei Péter helyett Korolovszky Gábor irányítja a tavaszi idényben – írta hivatalos oldalán közleményben a Ferencváros.

Lipcsei Péter az FTC játékosaként 649 alkalommal futott ki a pályára és 170 gólt szerzett. Karrierje során hatszor nyert bajnokságot, négyszer pedig Magyar Kupát, a csapattal megjárta az UEFA Kupa csoportkörét 2004-ben.

Lipcsei a 2010-es visszavonulása után 2014-ig az FTC II-t irányította, majd 2014 és 2017 között az U21-es csapat irányításával tett szert újabb edzői tapasztalatokra. Ezt követően 2017. június 20-án került a Ferencváros fiókcsapata, a Soroksár élére.

Lipcsei Péter a jövőben is az FTC alkalmazásában marad és a klub sikereiért dolgozik, ahol az utánpótlás-fejlesztéséért felel majd. A Soroksár NB II-es csapatánál utódja a korábbi magyar válogatott, az FTC utánpótlásából érkező Korolovszky Gábor lesz, aki mostanáig a Ferencváros NB III-as csapatának kispadján ült.





