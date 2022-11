Egy pitéért és egy korsó sörért vinné az angol csapat Ronaldót!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Őrületes hullám kezd kibontakozni az angol alsó ligákban, egy-egy csapat olyan ajánlatokkal bombázza az elit játékosokat, amelyekhez hasonlót csak a Trollfoci oldalán láthattunk. Hétfőn Erling Haaland kapott megkeresést egy hetedosztályú csapattól, kedden pedig Cristiano Ronaldóért érkezett be az első nyilvános ajánlat, ráadásul ugyanabból a ligából, amelybe Haalandot is csábították.

A norvég támadót „kölcsönkérő” Ashton United riválisa, a Blyth Spartans is megpróbál télen erősíteni, és nem másra, mint a Manchester United csapatától elvágyódó Cristiano Ronaldóra vetették ki a hálójukat. Sőt, a spártaiak emeltek is a téten, ők ugyanis végleg szereznék meg a 37 éves portugált, akiért hajlandóak lennének átigazolási díjat is fizetni. Vagy aláíráspénzt?

Hi @ManUtd 👋🏻



We hear @Cristiano is looking for a move?



We’ll take him off your hands for a shy’s pie and a pint of Stella! #HowayBlyth #CR7 pic.twitter.com/eFsBJMlBuZ