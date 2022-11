Hetedosztályú klub venné kölcsön Haalandot a vb ideje alatt

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hatalmas poénnal állt elő az angol hetedosztályban szereplő Ashton United: a klub hivatalos ajánlatot küldött a Manchester City részére, hogy 28 napra kölcsönvehesse a Premier League góllövőlistáját vezető csatárt.

Az ötlet alapja az, hogy mivel Norvégia nem jutott ki a katari világbajnokságra, egy hónapos pihenő előtt áll a 18 bajnokin 23 gólt szerző Haaland. A viadal alatt természetesen szünetel majd a Premier League, és hogy a formáját megőrizze, a Robins becenévre keresztelt egyesület szívesen foglalkoztatná a kiváló játékost négy héten keresztül.

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.



🔗https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy