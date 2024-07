Egy német törvény miatt idő előtt befejeződhet az Eb-döntő Lamine Yamal számára

Pénzbüntetés ellenében a spanyolok megkockáztathatják játékát.

Lamine Yamalt nem az Európa-bajnokságon fedezték fel, hiszen éppen kiváló játékával hívta fel magára a figyelmet a Barcelonában, így kerülhetett a spanyol válogatott keretébe. A ma 17. életévét betöltő szélsőnek azonban egy német törvény miatt lehet, hogy hamarabb el kell hagynia a pályát, mint ahogy a játékvezető a hármas sípszóval véget vetne az Eb döntőjének.

A Barcelona 17 éves támadója (aki 16 évesen és 362 naposan az Eb-k történetének legfiatalabb gólszerzőjévé vált a franciák ellen szerzett találatával) húzóembere volt a spanyol válogatottnak, akik hat győzelmüknek köszönhetően bejutottak a kontinensviadal döntőjébe. A Barcelona fiatal csillagának neve mellé 3 gólpasszt és egy gólt jegyezhettünk fel a jelenleg is zajló Eb-n. Lamine a korához képest nagyon éretten futballozik, VI. Fülöp spanyol király meg is lepődött, amikor az öltözőben szembesült azzal, hogy mennyi idős a válogatott 19-es számú játékosa.

A fiatal kora azonban hátrány is lehet a spanyol válogatottnak. Németországban jelenleg is van egy fiatalkorúakat védő törvény, amelyről igen kevesen tudnak. A jogszabály szerint a 18. életévüket be nem töltött személyeket nem lehet dolgoztatni este nyolc után – ez alól kivételt képeznek a sportolók, akik este 11 után nem foghatóak munkavégzésre. Azonban ez magában foglalja az összes meccs utáni tevékenységet, beleértve a zuhanyzást és a médiakötelezettségeket is.

A Spanyolország – Anglia Eb-döntő helyi idő szerint 21:00-kor kezdődik. Ha Yamal több mint 90 percet játszik, az azt jelenti, hogy Spanyolország technikailag megszegné a sokak által nem ismert német törvényt. Még az is előfordulhat, hogy a hatóságok 25 000 font bírságot szabhatnak ki rájuk.

Ugyanez a veszély fennállt az egyenes kieséses szakasz összes mérkőzésén, azonban Georgia és Franciaország ellen a rendes játékidőben sikerült kivívni a továbbjutást, míg a német válogatott elleni hosszabbításba torkolló mérkőzésen 18.00-kor indították útjára a labdát és még időben befejeződött a találkozó.