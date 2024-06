VIDEÓ: Fejét fogta a spanyol király, mikor megtudta, valójában hány éves Lamine Yamal

Senki sem tudja felfogni, hogyan képes ilyen teljesítményre mindössze 16 évesen.

Habár tegnap este leiskolázta a spanyol válogatott az olaszokat, mégis egy öngólnak köszönhette a győzelmet a regnáló Nemzetek Ligája győztes alakulat. A mérkőzésen Lamine Yamal, az FC Barcelona tinédzser sztárja is sziporkázott. VI. Fülöp az öltözőben dicsérte meg a játékosokat és őszintén meglepődött, amikor megtudta, hány éves a spanyol válogatott szélsője.

1-0-ra győzedelmeskedett Spanyolország Olaszország ellen az Európa-bajnokság B-csoportjának második fordulójában. Lamine Yamal mindössze 16 évesen lett meghatározó tagja a kezdő tizenegynek, így sokak számára még mindig hihetetlen, hogy tinédzserként ilyen teljesítményre képes.

Így járt VI. Fülöp spanyol király is, aki a helyszínen tekintette meg a találkozót, majd a hármas sípszót követően az öltözőben gratulált a válogatottnak. Természetesen Lamine Yamal is sorra került, akitől megkérdezte, hogy hány éves. Miután a szélső elmondta, hogy mindössze 16 a spanyol uralkodó a fejéhez kapott. A szituációt szerencsére a kamerák is rögzítették.

A spanyol válogatott már biztos továbbjutóként várja a csoportmeccsek záró fordulóját Albánia ellen, míg Olaszországnak a horvátok ellen kell bebiztosítani helyüket a legjobb 16 csapat között.