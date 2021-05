Egy másik Real-legenda lehet Zidane utódja

A spanyol Marca azt írja, elérkezett Raúl ideje. A jelenleg a Real Madrid tartalékcsapatát, a Castillát irányító legenda válthatja Zinedine Zidane-t a Blancók kispadján. Raúl neve azért sem tűnik meglepetésnek, hiszen a Castilla remek idényt fut a spanyol harmadosztályban, jó eséllyel pályáznak arra, hogy kilenc év elteltével ismét feljussanak a Segunda Divisiónba.

Pedig sok nehézséggel kellett megküzdenie az idény során Raúlnak. Az első csapat mellett a Castillát is sorozatos sérülések tizedelték, ráadásul a koronavírus-járvány miatt több mérkőzésüket is elhalasztották, csoportjukban így is a második helyen sikerült végezniük, és készülhetnek a rájátszásra.

Ahhoz kétség sem férhet, hogy Raúl beleillik a klub filozófiájába, megvan a karaktere, elhivatottsága, könnyedén tudná folytatni a francia szakember által kitaposott utat, átadni a játékosoknak azokat az értékeket, melyekkel egy madridistának rendelkeznie kell, és a klub legendájaként a szurkolók szimpátiáját sem kellene nélkülöznie.

Az idei szezonban két Bundesliga-klub is megkörnyékezte már Raúlt, egykori csapata, a Schalke, valamint a Frankfurt is, ám ő maradt a Castillánál.

Amennyiben Zidane elhagyja a Real Madridot, Raúl készen áll arra, hogy átvegye a stafétát.

