Edzőváltás történt a spanyol élvonalbeli csapat kispadján

Eduardo Coudet vezetőedzőt Carlos Carvalhal váltotta a Celta Vigo csapatánál.

A spanyol élvonalban szereplő Celta Vigo hivatalos oldalán jelentette be, hogy menesztette a csapatot 2020 novembere óta irányító Eduardo Coudet vezetőedzőt. Az argentin szakembernek azt követően kellett távoznia, hogy a Celta az eddigi 12 fordulóban mindössze 11 pontot szerzett, és csak 1 egység választja el a kiesőzónától. Iago Aspasék az elmúlt 5 bajnokijukon 1 döntetlent és 4 vereséget tudtak csak felvonultatni.

Nem sokkal a döntés után a vigói csapat be is jelentette, ki veszi át vezetőedzői feladatokat. Az új szakvezető a portugál Carlos Carvalhal lesz, aki hazája és az angol élvonal mellett a közel-keleten is kipróbálta magát, legutóbb az Al-Wahda mestere volt. Carvalhallal 2024 júniusáig szóló megállapodást kötött a Celta Vigo.

