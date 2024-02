Edzőmenesztés? Új magyar tulajdonos? Bayern-től érkező tréner? Ma eldől az Újpest jövője!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az OTP Bank Liga első tavaszi mérkőzésén az MTK Budapest 3-0-ra legyőzte az Újpestet péntek este. A lila-fehéreknél komoly változások mehetnek végbe az újabb fiaskót követően.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az újabb sima vereség után az Újpest szurkolói a Megyeri úti székháznál várták az éjszakai órákban begördülő csapatbuszt, és a játékosok, valamint a szerb vezetőedző sem tette zsebre mindazt, amit a feldühödött drukkerektől kaptak.

A közösségi médiában létrehozott lila-fehér fórumokon futótűzként terjedt el a hír: Nebojsa Vignjevics a felbőszült szurkolóknak megígérte, hogy beadja a lemondását Roderick Duchatelet-nek.

Duchatelet azóta már meg is érkezett Magyarországra, ma tart eligazítást a klubnál – értesült róla Pór Károly.

Az újságíró szerint a mai megbeszélésen dőlhet el, hogy a DVSC elleni keddi meccsen még Nebojsa Vignjevics írányítja-e a csapatot. Pór hozzátette, hogy a belga tulajdonos nemcsak a szerb vezetőedző miatt utazott Magyarországra, hanem azért is, hogy lezárja a klub eladásáról szóló tárgyalásokat.

A Nemzeti Sport információi szerint ugyanis megtörténhet a régóta rebesgetett tulajdonosváltás a lila-fehér klubnál.

Tavaly több potenciális vásárló is jelentkezett az Újpestnél, azonban egyikükkel sem született megállapodás. Azóta új kérő jelentkezett, megtörtént az együttes átvilágítása és a napokban döntő szakaszukhoz értek az egyeztetések, azóta pedig az elvi megállapodás is megszületett.

Az NSO úgy tudja, hogy egy hazai nagyvállalat háttértámogatásával valósulhat meg a tulajdonosváltás. Az Index információi szerint ez a bizonyos vállalat a Mol-csoport lehet.

Az új menedzsment teljesen új szakmai stábbal és legkésőbb nyáron jelentősen felfrissített játékoskerettel képzeli el a jövőt. Úgy tudjuk, hogy ötlet szintjén szóba került, hogy az első – az újpesti szíveknek alighanem igen kedves – dobásuk pedig Lőw Zsolt esetleges hazacsábítása lenne. A 44 éves szakember hosszú ideje dolgozik Thomas Tuchel segítőjeként, a Paris Saint-Germainnél, a Chelsea-nél és most a Bayern Münchennél is az 50 éves német edző stábtagja. Azt azonban jó ideje pedzegetik vele kapcsolatban, ideje lenne talán vezetőedzőként is kipróbálnia magát, így kamatoztatva a hosszú légiósévek alatt, majd a Red Bull Salzburg és az RB Leipzig csapatai, valamint Tuchel mellett magára szedett rutint, tapasztalatokat. Állítólag az új kihívásra Lőw is hajlik, de korábban külföldön képzelte el önálló vezetőedzői pályafutása elindítását – írja az Index.

Az új befektető csoport egyértelmű szándéka, hogy még a hazai átigazolási időszak lejárta, azaz február 14 előtt megtörténjen a tulajdonosváltás, hogy a klub még meg tudja erősíteni a keretét a tavaszi szezonra.

Az új igazolásokra egészen biztosan szükség lesz, hiszen a pocsék formában lévő Újpest jelenleg a kilencedik helyen áll a bajnokságban, de vészesen közelít a kieső helyek felé, miután az utolsó nyolc fordulóban csak egyetlen pontot szerzett.

Forrás: Pór Károly Facebook-oldala