Dzsuzsák Balázs „Szoboszlaizott egyet" – erre senki sem számított!

Lezárult az őszi szezon a Debreceni VSC számára, a klub pedig Dzsudzsák Balázzsal készített podcastet. A csapatkapitány először az idei idényről osztotta meg gondolatait.

„Minden összeállt erre a szezonra! Az öltöző, a játékstílus, az edzői stáb és még sorolhatnám. A sikerhez nem csupán jó játékosok kellenek, az összhang elengedhetetlen. Az NB II-es és a tavalyi keret is nagyon erős volt, de az idei páratlan. A siker a legfontosabb, de ebből szerencsére nincs hiány idén. A Sergio Navarro [vezetőedző, a szerk] szerepe elengedhetetlen ebben"

– kezdte a 109-szeres válogatott középpályás.

Dzsudzsák Balázs Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan járt el

A DVSC csapatkapitánya arra is kitért, hogy hétről hétre olyan elemzések jelennek meg, amelyek szerint a DVSC nem ott tartana a tabellán, ahol jelenleg áll.

Ahogy két héttel ezelőtt beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik is komment kérte ki az egyik magyar újságíró véleményét. Hasonlóan tett Dzsudzsák Balázs is, aki szintén kommentelt az egyik elemzés alá, bár elmondása szerint csak viccnek szánta az egészet.

„Az M4 Sportnak is odakommenteltem a napokban viccesen. Elhiszem, hogy váratlan a sikerünk, de na! Továbbra is szerények vagyunk, foglalkozzanak csak másokkal, mi továbbra is magunkra koncentrálunk."

– hangsúlyozta Dzsudzsák, aki hozzátette: „Van bennünk igazságérzet, éppen ezért próbálok ezekbe módjával belemenni. Ha továbbra is ezeket az eredményeket hozzuk, nincs gond az „elemzésekkel”.

„Jól érzem magam, hosszú lenne belemenni az okokba, miért is megy így a futball. Sergiónak nagyon nagy szerepe van ebben. Tavaly bizonyítottam, ha nem játszok, akkor is próbálom segíteni a csapatot. A klub mindennél fontosabb. Rengeteget változtattam, szerencsére megvan az eredménye"

– folytatta a 39 éves játékos.

A beszélgetés végén Dzsudzsák Balázs az ünnepekre is kitért: elárulta, hogy ilyenkor ő is megenged magának némi „bűnözést”, ugyanakkor mindenkit megnyugtatott – az ünnepi asztalról idén sem hiányzik majd a töltött káposzta.

Forrás: haon.hu

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.