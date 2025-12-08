Az egyik legnépszerűbb magyar sport napilap tudosítója a Liverpool utolsó hazai nyilvános edzésén vett részt az Inter elleni Bajnokok Ligája mérkőzés előtt, ahol többek között Szoboszlai Dominikra is megjegyzést tett. A magyar újságíró szerit ugyanis a 25 éves magyar középpályás hibázott a Leeds United egyik egyenlítő gólja előtt szombaton, de egy találattal korrigálta a teljesítményét.

Az Instagramra feltöltött videó alá Szoboszlai Dominik is kommentelt:

– Elmondanád kérlek szépen, hogy melyik szituációban hibáztam szerinted? Válaszod előre is köszönöm – írta a magyar válogatott csapatkapitánya.

Az újságíró valószínűleg tévedett, ugyanis a Vörösök első kapott gólját Ibrahima Konaté hozta össze, a magyar középpályás a Leeds második és harmadik góljánál pedig a labda közelében sem volt.

A Liverpool kedd este az olasz Inter ellen lép pályára Milánóban a Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.