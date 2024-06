Megdöbbentő! Dzsudzsák Balázs Romániában folytatja pályafutását!?

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Dzsudzsák Balázs neve lassan összeforr a DVSC csapatával. A 37 esztendős labdarúgó két szakaszban erősítette a hajdúsági alakulatot, jelenleg is a Loki alkalmazásában áll.

A cikk lejjebb folytatódik

Azonban a 109-szeres válogatott szélső szerződése június 30-án lejár Debrecenben, és ugyan a hajdúságiak vezetősége mindent megtesz, hogy meghosszabbítsák a klublegenda lejáró kontraktusát, benne van a pakliban, hogy a rutinos középpályás távozik a klubtól.





Ugyanis a román gsp.ro értesülései szerint Dzsudzsák Balázst beajánlották a román élvonalban szereplő Universitatea Cluj együttesének.

A román lap kitér arra is, hogy a 37 éves szélső egyelőre még nem döntött a jövőjéről, és jelenleg is mérlegeli a lehetőségeit. Emiatt ügynöke több csapatnak, köztük az Universitatea Clujnak is felajánlotta a 37 éves szélső szolgálatait.

A kolozsvári csapat egyébként a tizedik helyen végzett a román bajnokság előző kiírásában.

Forrás: gsp.ro