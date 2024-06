A Debrecen eldöntötte, mi lesz a lejáró szerződésű Dzsudzsák Balázs sorsa

A Loki játékosmegfigyelője kiemelte, hogy több labdarúgó iránt is van érdeklődő.

Dzsudzsák Balázs neve lassan összeforr a DVSC csapatával. A 37 esztendős labdarúgó két szakaszban erősítette a hajdúsági alakulatot, jelenleg is a Debrecen alkalmazásában áll. Azonban nem sokáig, hiszen június 30-án lejár a szerződése.



A nyírlugosi születésű támadó előbb 2004 és 2008 között, majd 2020 óta egészen máig a Debrecen felnőtt csapatában játszik. Szerződése a 2023/24-es szezon végeztével lejár, így kérdésessé vált, hogy miként vélekedik a Loki vezetősége a játékos sorsáról. A Debrecen TV vendégeként Gulácsi Bence vezető játékosmegfigyelő mondta el a klub álláspontját.

„Természetesen a vezetőség azon dolgozik a játékosokkal és a képviselőikkel, hogy ezek a szerződések meghosszabbodjanak. Az egyeztetések zajlanak és bízunk benne, hogy mind a két játékos esetében hamarosan lezárulnak” – tért ki Dzsudzsák, valamint a szintén kifutó kontraktussal rendelkező Bódi Ádám helyzetére.

A játékosmegfigyelő kiemelte, hogy az említett játékosok megtartása mellett több igazolást is terveznek a keret megerősítése érdekében.

„Több poszton is figyelünk játékosokat. A csatár is közte van, ezen pozíciók egyike. Bárány Donát tehermentesítése egyfajta feladata lesz ennek az átigazolási szezonnak – válaszolt Gulácsi Bence, majd a lehetséges érkezőtől elvárt kvalitásokra is kitért. - Próbálunk arra törekedni, hogy ennek mindkét oldalról megfeleljünk, tartsuk a költségvetési elvárásokat, de azért egy olyan csatár kerüljön ide, aki gólokat tud rúgni, aki a kapunak háttal is hatékonyan tudja segíteni a mi rendszerünket, illetve le tud kötni akár egy-két védőt azáltal, hogy fizikálisan jó adottságokkal rendelkezik.”

A lehetséges érkezők mellett a távozókról is szót ejtett a játékosmegfigyelő az interjú során.

„Több játékos iránt is van érdeklődés. A védelemben, a középpályán és a támadósorban is vannak olyan játékosok, akik iránt mutatkozik érdeklődés jelenleg” – emelte ki Gulácsi.