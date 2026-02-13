Goal.com
Videó: Nézd vissza Dzsudzsák Balázs kihagyott tizenegyesét az Újpest ellen!


Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az Újpest 2-1-s győzelmet aratott a Debrecen ellen az NB I 22. fordulójában péntek este a Szusza Ferenc Stadionban. A találkozó 25. percében a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs tizenegyest rontott, ami utólag sokba került a vendégeknek. 

A mérkőzés összefoglalója (Dzsudzsák tizenegyesét 2:30-nál találod meg):


