Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az Újpest 2-1-s győzelmet aratott a Debrecen ellen az NB I 22. fordulójában péntek este a Szusza Ferenc Stadionban. A találkozó 25. percében a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs tizenegyest rontott, ami utólag sokba került a vendégeknek.

A mérkőzés összefoglalója (Dzsudzsák tizenegyesét 2:30-nál találod meg):

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.