Először nyert az Újpest Szélesi Zoltán irányításával - a Debrecent verték a Megyeri Úton

Három nyeretlen mérkőzés, és a Ferencvárostól elszenvedett vereség után az Újpest távolodott volna a kiesőzónától, míg a vendég debreceniek egy győzelemmel ideiglenesen átvehették volna a vezetést az NB I-ben.

Az első félidőben inkább a vendégek kontrollja alatt telt, ám az Újpest rögtön az első lehetőségét gólra váltotta, a 15. percben Vlijter baloldali beadásánál elaludtak a debreceni védők, Matko pedig könnyedén szerzett gólt, amivel már egyedüliként vezeti a Fizz Liga góllövőlistáját, 1-0. Próbált hamar válaszolni a hajdúsági csapat, ehhez pedig a 25. percben nagy esélyt kapott: Stronati kezesése után Dzsudzsák Balázs szerezhetett volna gólt tizenegyesből, ám a csapatkapitány mellélőtte a büntetőt. Az első félidőbe még egy ordító hazai ziccer fért bele, negyven perc elteltével ismét Vlijter gurított középre, ám Tucic három méterről az üres kapu mellé lőtt.

A második játékrész eleje kisebb lehetőségeket hozott, majd megfogyatkozott a vendég DVSC: Szűcs Tamás rossz ütemű belépője után második sárgával kiállította Bogár Gergő játékvezető a debreceniek játékosát. Ez nagy lehetőséget adott az Újpest kezébe a mérkőzés eldöntésére, a 64. percben ehhez tettek egy nagy lépést a lila-fehérek: egy kisszöglet után Ljujics ívelt a hosszúra, ahol Matko érkezett menetrendszerűen, a szlovén duplájával már kettővel mentek a hazaiak, 2-0. Ez egy kicsit elkényelmesítette a fővárosiakat, három perccel később ugyanis Youga megpattanó lövése a kapuban kötött ki, amivel újra nyílttá vált a meccs, 2-1.

Az utolsó húsz percben többet volt a labda az emberhátrányban játszó vendégeknél, ám újabb gól már nem született, az Újpest megszerezte első győzelmét a Dárdai-Szélesi korszakban, és fellépett a nyolcadik helyre a tabellán. A vendég DVSC edzője nélkül, majd emberhátrányban is helytállt, de a vereséggel maradnak a harmadik helyen a hajdúságiak.

