Videó: Dzsudzsák Balázs hibáját könyörtelenül megbüntette a Kisvárda: óriási gól lett belőle!

Az év utolsó élvonalbeli mérkőzésének első félidejében nem sok említésre méltó esemény történt, a kapuk minimálisan forogtak csak veszélyben, mindkét hálóőr pár kötelező feladatot teljesített csak.

Főként a mezőnyben zajlott a küzdelem, egy-egy pontrúgás adhatott volna lehetőséget a csapatoknak, ám komoly helyzet nem alakult ki.

A fordulást követően viszont gyorsan jött az egész szezon, és valószínűleg az év legszebb pillanata, Dzsudzsák adta el a labdát a félpályánál, Jordanov pedig gyakorlatilag a felezővonalról, tökéletesen ívelt a hazaiak kapujába, a kint álló Vargának esélye sem volt.

A folytatásban ugyan fölényben futballozott a Debrecen, ez azonban helyzetekben nem igazán mutatkozott meg, a házigazdák kapura kevés veszélyt jelentettek.

Az első igazi helyzetig a 85. percig kellett várniuk a hazai szurkolóknak, ekkor Szűcs közelről fejelhetett, de Popovic nagyot védett. A 92. percben ismét Szűcs volt a főszereplő, jó 30 méterről célozta meg a kaput, hatalmas lövése viszont a felső lécről kipattant.

NB I, 18. forduló:

Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 0-1 (0-0)

gólszerző: Jordanov (55.)

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.