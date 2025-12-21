Kisvárda DebrecenKisvárda FC Facebook
GOAL

Ezt látni kell! A félpályáról szerzett győztes góllal zárult az év az NB I-ben + videó

A Kisvárda az egész szezon, és valószínűleg az év legszebb pillanata után szerezte meg a vezetést – és mint később kiderült, a győzelmet is jelentő gólt – a Debrecen elleni 1-0-val végződő bajnokin.

A Debrecen csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs adta el a labdát a félpályánál az 55. percben, Tonislav Jordanov pedig gyakorlatilag a felezővonalról, tökéletesen ívelt a hazaiak kapujába, a kint álló Varga Ádámnak esélye sem volt.

Tonislav Jordanov gólját 0.42-től tudod visszanézni:


A mérkőzés összefoglalóját IDE KATTINTVA találod meg.

NB I, 18. forduló:

Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 0-1 (0-0)

gólszerző: Jordanov (55.)

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0