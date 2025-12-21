Ezt látni kell! A félpályáról szerzett győztes góllal zárult az év az NB I-ben + videó

A Debrecen csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs adta el a labdát a félpályánál az 55. percben, Tonislav Jordanov pedig gyakorlatilag a felezővonalról, tökéletesen ívelt a hazaiak kapujába, a kint álló Varga Ádámnak esélye sem volt.
Tonislav Jordanov gólját 0.42-től tudod visszanézni:
A mérkőzés összefoglalóját IDE KATTINTVA találod meg.
NB I, 18. forduló:
Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 0-1 (0-0)
gólszerző: Jordanov (55.)
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.