Dzsudzsák Balázs az MTK-nál!

Úgy tűnik ez a nyár Dzsudzsák Balázsról szól majd. A ballábas játékos előbb tárgyalt az NB II-be kiesett nevelőegyesületével a Debrecennel, majd nem tudott megegyezni. Aztán arról pletykáltak, hogy a MOL Fehérvár és a is szeretné megszerezni, miközben több alkalommal is közösen szelfizett a közismerten -szurkoló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, így aztán sokakban felvetődött az is, hogy Kispestre tart.

Ehhez képest az kedden délután internetes oldalán jelentette be, hogy a Dzsudzsák Balázs a Hungária körúton készül.

„Balázzsal régóta jó kapcsolatban vagyunk, így amikor megkeresett azzal, hogy szeretne nálunk edzeni, és formában tartani magát, természetesen örömmel fogadtuk. A találgatásokat megelőzve szeretném elmondani, hogy Balázs nem lesz az MTK játékosa” – mondta Polyák Balázs sportigazgató.