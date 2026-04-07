A bejegyzésben a drukkerek egyértelműen kifejezték, hogy Sántha Gergely klubelnök távozását továbbra is követelik, és bár a csapatot támogatják a kiesés elleni harcban, a vezetőség felelőssége nem szűnt meg a szemükben. A stadionban már a mérkőzés közben is hallható rigmusokból egyértelmű volt, hogy a bizalom a vezetőség iránt továbbra sem állt helyre.

A történet a szezon közben kezdődött, amikor a szurkolók éles kritikát fogalmaztak meg a klub szakmai irányvonalával és vezetői döntéseivel szemben. Januárban a feszültség csúcsosodott ki: stadionbojkottot hirdettek, és közel két hónapon át egyetlen mérkőzésen sem jelentek meg. A nyomás hatására távozott a vezetőedző, Vladimir Radenkovics, majd Kovács Zoltán sportigazgató is.

A visszatérés most elsősorban a csapat támogatását szolgálja, hiszen az NB I hajrájában a DVTK továbbra is a kieső zóna közelében áll, és minden pont létfontosságú a bennmaradáshoz. Ugyanakkor a szurkolói kritika folyamatos jelenléte a vezetőség felé tovább növeli a klub körüli feszültséget.

A Puskás Akadémia elleni találkozón még 1-0-s vezetésnél is felhangzottak az elnök elleni rigmusok, ami jól mutatja a kettős üzenetet: a csapat mellett állnak, de az elnök és a vezetőség felelősségét továbbra is számon kérik.

Az Ultras Diósgyőr visszatérése így egyszerre jelent támogatást és nyomást: támogatást a csapatnak, nyomást a vezetőségnek. A következő hetek sorsdöntőek lehetnek, hiszen a csapat jelenleg négy pontra van a biztos bentmaradást jelentő 10. helytől. Ezen a hétvégén a Ferencváros otthonában kellene bravúrt elérni, de a Debrecen (otthon), Kisvárda (idegenben), ETO FC (idegenben) és a Paks elleni hazai szezonzáró sem tűnik könnyű feladatnak.

