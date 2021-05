DVTK ultras: "Fejeket akarunk látni a porba hullani!"

A Honvéd Budafok elleni győzelmével biztossá vált, hogy sok évi menekülés után a Diósgyőr ezúttal nem ússza meg és kiesik az NB I-ből. A szurkolók léptek is és közleményben írták meg a véleményüket a kialakult helyzetről.

"Sajnos évek óta érett már, hogy szeretett klubunk kiesik a legmagasabb osztályból. Ez most megtörtént, cserbenhagyva ezzel Magyarország egyik legjobb szurkolótáborát.

Nem MI buktunk el, akik a végsőkig kitartottunk a DVTK címerért! Hanem azok, akik képviselik ma a Diósgyőrt az Andrássy út 61. szám alatt.

Az ő bűnük, a MI szégyenünk!!!

Tennünk kell a dolgunkat,mert MI VAGYUNK A DIÓSGYŐR!!!

Még egy meccsünk van az NB I-ben, csak egy alkalom, amikor megmutathatjuk, hogy nélkülünk sótlan, üres, kihalt lesz az elsőosztály! ÉS BE IS FOGJUK BIZONYÍTANI!

Addig is akik velünk együtt éreznek, akik Diósgyőrinek vallják magukat az országban, azok állítsák be saját Facebook oldalukra is az Ultras Diósgyőr profilképét.

Gyászoljuk meg közösen ezt a mai napot, s tudassuk mindazokkal, akik idáig juttatták a DVTK-t, hogy MI az NB II-ben is ott leszünk a lelátón, de ezért a gyalázatért fejeket akarunk látni a porba hullani!

Mindörökké DVTK!

Ultras Diósgyőr"

