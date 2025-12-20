Hoppá! Bogdán Ádám sportigazgatóként térhet vissza az NB I-be!

A januárra tervezett tulajdonosváltás nemcsak a DVSC struktúráját alakíthatja át, hanem a szakmai vezetésben is változást hozhat. A Nemzeti Sport értesülései szerint a Loki új sportigazgatója a 21-szeres válogatott kapus, Bogdán Ádám lehet. A jelenleg az M4 Sport szakértőjeként dolgozó egykori válogatott kapus a leendő új tulajdonos kiszemeltje a posztra.

A debreceni klub vezetése szóban megegyezett a Stockport County mögött álló angol befektetői körrel, amely többségi tulajdonrészt szerezhet a DVSC-ben. Az adminisztratív folyamat jelenleg is zajlik, a tulajdonosváltás januárban válhat hivatalossá, miközben az új vezetőség összeállítása is megkezdődött.

Úgy tudni, az új sportigazgatói posztra Bogdán Ádám lehet a befutó, akinek angliai kapcsolatai komoly szerepet játszhatnak a kinevezésében. A 38 éves szakember 2007 és 2019 között szerepelt Angliában, megfordult a Bolton, a Liverpool és a Wigan csapatában is, később pedig a skót Hiberniannál, majd a Ferencvárosnál védett. Aktív pályafutását 2023-ban fejezte be.

Bogdán az elmúlt hetekben már személyesen is feltűnt a DVSC egyik bajnoki mérkőzésén, és ha minden a tervek szerint alakul, januárban, a tulajdonosváltással egy időben jelenthetik be a klub új sportigazgatójaként.

