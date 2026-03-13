Tovább húzódik Dusan Vlahovics visszatérése

Olasz kiadásunk arról számolt be, hogy Dusan Vlahovics még mindig nincs olyan állapotban, hogy ott legyen a Juventus udinei vendégjátékán a Serie A 29. fordulójában. Holott már bizakodhattak az Öreg Hölgy szurkolói, hiszen a héten ismét együtt edzett a csapattal.

Az egykori Fioreintina-támadót még a november 29-én lejátszott Cagliari elleni bajnoki találkozón kellett lecserélni a 31. percben. Azóta kiderült, hogy a combközelítőizmával akadtak gondok, amit Londonban meg is kellett műteni. Bár a felépüléssel a hírek szerint még az ütemterv előtt is járt Vlahovics, a klub orvosi csapata arra jutott, hogy korai lenne még számára az újbóli pályára lépés.

Azzal, hogy a nyáron Lois Opendát és Jonathan Davidet is szerződtette a Juventus, a klubvezetés egyértelműen megüzente a szerb támadónak, hogy meg kell harcolnia a helyéért. Ráadásul Vlahovics évenkénti 12 millió eurós fizetése messze a legmagasabb a Juventus keretében, így ha a következő szezonban is marad, akkor hat-hétmillió euróra csökkentheti a klub a bérét - számolt be róla Matteo Moretto.

Ennek ellenére Vlahovics jól kezdte a szezont: augusztusban és szeptemberben négy gólt, valamint egy gólpasszt jegyzett, amivel idővel visszajátszotta magát a kezdőcsapatba, egészen a kidőléséig.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.