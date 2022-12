Drámai mérkőzésen, tizenegyesek után jutott elődöntőbe Argentína

A hollandok az utolsó utáni pillanatban harcolták ki a hosszabbítást, de így is búcsúztak a világbajnokságtól.

Fogadj 20-szoros szorzóval az Anglia–Franciaország meccsre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Szinte a semmiből került előnybe Argentína Hollandia ellen a mérkőzés 35. percében: Lionel Messi remekül alakított ki helyzetet, a kiugró Nahuel Molina elé passzolt, aki megszerezte első válogatottbéli gólját. A folytatásban aztán az argentinok egyértelmű fölényben játszottak, de sokáig nem jött az újabb találat.

A fordulás után Lionel Messi a 63. percben még a kapu fölé lőtt. bő tíz perccel később azonban büntetőből már eredményes volt, így úgy látszott el is döntötte a továbbjutás kérdését. A 78. percben azonban csereként a pályára lépett Wout Weghorst, aki beállását követően öt perccel később már eredményes is volt, fejjel vette be Emiliano Martinez kapuját.

A csavart aztán a tízperces hosszabbítás hozta meg, amelynek utolsó utáni másodpercében egy szabadrúgást végezhettek el a hollandok. Cody Gakpo és Steven Berghuis is ott állt a labda mögött, már csak az volt a kérdés, melyikőjük tekeri kapura a pontrúgást, azonban ők nagyon okosan a passzt választották, Weghorstot ugratták ki a tizenhatoson belül, aki egyenlített, és kiharcolta a ráadást.

A kétszer 15 perces ráadásban aztán sokáig nem alakult ki nagyobb helyzet, de a végén Enzo Fernandez lövése a bal kapufán csattant, ennek köszönhetően 2–2-es végeredmény után következhetett az idegek harca. Emiliano Martinez rögtön eltalálta az irányt, védte Virgil van Dijk lövését, majd Lionel Messi értékesítette a maga lehetőségét, ezzel előnyhöz juttatva az argentinokat. Ezután Steven Berghuis is hibázott, és mivel egyik fél sem rontott ezután, a negyedik körben Enzo Fernandez lezárhatta volna a mérkőzést, de nem sikerült neki, a kapu mellé lőtt.

Végül Luuk de Jong még meghagyta az esélyt a hollandoknak, de Lautaro Martinez tizenegyesét nem tudta védeni Andries Noppert, így a tizenegyespárbaj után Argentína örülhetett, amely készülhet a Horvátország elleni elődöntőre.

VILÁGBAJNOKSÁG, KATAR

NEGYEDDÖNTŐ

Hollandia–Argentína 2–2 – tizenegyesek után 5–6

Gólszerzők: Weghorst 83., 90+11., ill. Molina 35., Messi 73. – 11-esből

Kövesd a 2022-es labdarúgó világbajnokság küzdelmeit a GOAL.com-on! Szerkesztőségünk nap mint nap exkluzív tartalmakkal, videókkal és élő közvetítésekkel jelentkezik a torna során. Ha minket követsz, garantáltan nem maradsz le semmiről!

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A portugál válogatott világbajnoki címe 7-szeres szorzóval fogadható. (x)