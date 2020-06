Dráma Debrecenben – 27 év után kiesett a DVSC!

Hét bajnoki cím (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014), egy ezüst, öt bronzérem, hat -győzelem, öt Szuperkupa-győzelem és egy Ligakupa diadal, és Európa-liga csoportkör – ez a DVSC mérlege azóta, amióta 1993-ban feljutott az -be.

– 1–1 – ez pedig az az eredmény, amely miatt a piros-fehér együttes elcsúzott az NB I-től.

A 17. percben már lehetett tudni, hogy nehéz meccs lesz a Debrecennek, hiszen Könyves Norbert góljával megszerezte a vezetést a Paks.

Ez sem segített, de az sem jött jól a DVSC-nek, hogy a megszerezte a vezetést Diósgyőrben, hiszen ez azt jelentette, hogy az iksz nem elég a debreceni örömhöz, sőt a szünet előtt Obradovic után Viana is betalált, ezzel lényegében el is rendezte a Várda bennmaradását.

A Debrecennek persze még a saját kezében volt a sorsa, támadott is Kondás Elemér csapata, de az egyenlítésre a 74. percig kellett várni: Rácz kapus rosszul futott ki a paksi kapuból a labdát elvitte mellette Trujic, aki kapura is lőtt, a visszazáró Szélpál Norbert menteni igyekezett, de ez nem sikerült neki, ellenben a saját kapujába vágta a labdát. Volt bő negyedóra arra, hogy megszerezze a győztes gólt a DVSC, de ez nem sikerült. A hosszabbítás pillanataiban Szatmári lőtt egy kapufát, majd Ferenczi is próbálkozhatott, de a lécről a gólvonalra vágódott a labda – nem mögé, hanem rá, ami kevés. Meg az is kevés volt, amit a DVSC nyújtott ebben a szezonban. Nem a Paks elleni döntetlenen múlt, hanem azon, hogy például a Kaposvár ellen háromból egyszer sem tudott nyerni a csapat.

A lefújást követően a debreceni szurkolók egy része bement a pályára és le akarta tépni a mezt a játékosokról. Nem megszokott ez, hiszen általában győzelem után szokott ez megtörténni, ám most bánatukban, dühükben akarták megszabadítani a futballistákat – sokukról örökre… – a felsőruházattól. Aztán jöttek a rendőrök és mindenki visszament a helyére. A DVSC jövőre nem ott lesz, hiszen augusztusban az NB II-es szezont kezdi meg.

Mindeközben az Újpest 5–0-ra legyőzte a Kaposvárt és ezzel felugrott a hatodik helyre, vagyis a tabella első felében végzett.

Debreceni VSC–Paksi FC 1–1 (0–1)

Debrecen, 9400 néző, v: Berke

DVSC: Kosicky – Kinyik, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi – Kusnyír (Garba, 80.), Bényei (Milunovic, 46.) – Kundrák (Haris, 67.), Tőzsér, Szécsi (Trujic, 46.) – Adeniji

Paksi FC: Rácz – Osváth, Szélpál, Gévay, Szabó J. – Windecker, Balogh B. – Hahn (Böde, 60.), Bertus (Szakály D., 60.), Könyves (Haraszti, 79.) – Sajbán (Kulcsár, 53.)

Gólszerzők: Szélpán (öngól, 75.), illetve Könyves (17.)

Sárga lap: Kundrák (25.), Kinyik (49.), Haris (69.), illetve Osváth (42.), Rácz (87.), Balogh B. (90.)

Diósgyőri VTK–Kisvárda 0–2 (0–2)

Miskolc, v: Vad II

DVTK: Bukrán – Orosz (Memolla, 46.), Polgár, Szűcs, Vági – Márkvárt, Iszlai, Korbély (Hasani, 61.), Rui Pedro (Molnár, 46.), Kiss T. (Makrai, 71.) – Ivanovszki (Cortes, 83.)

Kisvárda: Dombó – Baranyai, Rubus, Kravcsenko (Tischler, 73.), Hej – Szimovics (Szőr, 61.), Lucas - Kovácsréti, Cukalasz, Obradovics (Sassá, 60.) – Fernando Viana (Ene, 73.)

Gólszerző: Obradovics (8.), Fernando Viana (41.)

Sárga lap: Rui Pedro (11.), Kiss T. (66.), Márkvárt (94.), illetve Rubus (21.)

Újpest FC–Kaposvári Rákóczi 5–0 (3–0)

Szusza Ferenc Stadion, 3004 néző, v.: Csonka

Újpest FC: Banai – Balázs B., Máté, Ristevski, Burekovic – Simon K. (Szakály P., 74.), Onovo, Nwobodo (Csongvai, 60.), Perosevic (Bacsa, 43.) – Zsótér (Katona, 59.), Novothny (Koszta, 73.)

Kaposvári Rákóczi: Pogacsics (Bonnyai, 71.) – Nagy J., Ur, Szabó A., Hadaró (Vachtler, a szünetben) – Szakály A., Trebotic - Bévárdi (Pintér Á., a szünetben), Palic (Csiki, 53.), Balázs Zs. (Nagy R., a szünetben) – Ádám

Gólszerzők: Simon K. (12.), Novothny (44.), Bacsa (45+1., 49.), Máté (57.)

Sárga lap: Balázs Zs. (2.)

ZTE FC–MOL Fehérvár FC 1–1 (0–1)

Zalaegerszeg, 4429 néző, v.: Káprály

ZTE FC: Demjén – Bolla, Szépe, Katanec, Tamás K. – Mitrovic, Bedi (McWoods, 81.) – Bőle, Barczi (Kocsis G., 56.), Radó – Bobál G. (Babati, 56.)

MOL Fehérvár FC: Kovács D. – Fiola, Rus (Vinicius, 75.), Muszliu, Hangya – Houri, Nikolov – Bamgboye (Petrjak, 62.), Hodzic (Nego, 62.), Kovács I. (Nyári, 62.) – Futács (Nikolics, 85.)

Gólszerzők: Babati (83.), illetve Hodzic (4.)

Sárga lap: Mitrovic (11.), Bőle (71.), illetve Hangya (54.)