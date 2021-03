Doppingbotrány közeleg a spanyol labdarúgásban?

Eufemiano Fuentes neve az országúti kerékpározás rajongóinak ismerősen csenghet, labdarúgásban azonban eddig kevés szó esett róla. A doppingdoktor néven elhíresült orvos, a 2000-es, illetve a 2010-es évek elején számtalan sportolóval, többnyire kerékpárosokkal dolgozott együtt. Gyakorlatilag a spanyol sportvilág elitjévek kapcsolatban állt. Már évekkel korábban is lehetett arról olvasni, hogy nem csak kerékpárosokkal, hanem labdarúgókkal is együtt működhetett. Most maga Fuentes adott interjúban, amelyben a La Ligás kapcsolatai is szóba kerültek.

Az interjú során felmerült a kérdés, hogy az 1992-es barcelonai olimpián szerzett spanyol érmek veszélybe kerülhetnek-e, határozott IGEN volt a doktor válasza- írja a La Liga Loca.

Természetesen a labdarúgás is szóba került, Fuentesnek feltették a kérdést, hogy vajon együtt dolgozott-e a Real Madrid orvosi csapatával-e a múltban, ám a kérdésre nem volt hajalndó válaszolni.

Azt azonban a doktor is elismerte, hogy a 2003-ban óriási meglepetésre, a bajnokságban második helyet megszerző Real Sociedaddal együtt működött.

Fuentes a vérdoppinggal várt ismerté a "szakmában", melynek lényege az volt, hogy a lecsapolt és hónapokon át alacsony hőfokon tárolt vért , később "visszapumpálták" a szervezetbe, hogy aztán javuljon a sportoló oxigén-felvevő képessége.

