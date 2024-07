Szaúdi csapatok figyeltek fel a magyar válogatott alapemberére

A Trabzon-ügylet végleg a múlté lehet.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Török sajtóhírek szerint az elmúlt napokban szaúdi együttesek is érdeklődést mutattak Szalai Attila iránt.

A cikk lejjebb folytatódik

Az M4 Sport szemléjében emlékeztetett: az elmúlt hetekben a török média egybehangzóan arról cikkezett, hogy a magyar válogatott védő, valamint a Hoffenheim is megállapodott a Trabzonsporral, amelynek értelmében Szalai Attila a 2024–2025-ös szezonra kölcsönben visszatér Törökországba.

Igen ám, de nem sokkal később a csapat vezetőedzője, Abdullah Avcı már arról beszélt, hogy a transzfer leállíttatott – később a szakember maga árulta el a helyi médiában: gazdasági okai voltak annak, hogy a folyamat nem folytatódik.

A török sajtóban azóta is kiemelt téma Szalai jövője, a 61saat.com pedig úgy tudja, a történtek hátterében egészen pontosan az áll, hogy a Hoffenheimnél a vételárban még Kristian Baumgärtnerrel, a régi elnökkel állapodott meg a Trabzonspor, ő azonban július másodikán egészségügyi problémákra hivatkozva lemondott, a helyére ideiglenesen kinevezett Simone Engelhardt azonban az utolsó pillanatban változtatást eszközölt az összegben, ami a Trabzonspornak már túl magasnak bizonyult.

Szalai Attila kapcsán a 61saat.com mellett a medyatilkisi.com is arról számolt be, hogy a Trabzon-ügylet végleg a múlté lehet, értesüléseik szerint ugyanis időközben a magyar játékosnál szaúdi klubok jelentkeztek be – utóbbi ráadásul úgy fogalmaz, hogy a felek „közel állnak a megállapodáshoz”.

A hátvéd tavaly nyáron 12.3 millió euróért igazolt a Fenerbahcétól Hoffenheimbe, de nem tudott magának állandó játéklehetőséget kiharcolni, öt tétmérkőzésen – négy Bundesliga- és egy Német Kupa-találkozón – mindössze 333 játékpercet gyűjtött.

A Hoffenheim januárban kölcsönadta őt a – Sallai Rolandot is foglalkoztató – Freiburgnak, azonban itt is összesen csak 101 percet töltött a pályán tavasszal, az idény utolsó hazai mérkőzésén el is köszöntek tőle.