Jeremy Doku az idény egyik legfontosabb időszakában találta meg legjobb formáját. A Manchester City belga támadója ismét eredményes volt a Brentford FC elleni 3–0-s bajnoki győzelem során, amellyel csapata továbbra is nyomás alatt tartja az éllovas Arsenal FC együttesét. Doku jelenlegi teljesítménye akár döntő jelentőségű is lehet a Premier League aranyéremért zajló versenyfutásban.

A 23 éves szélső az elmúlt három mérkőzésén négy gólt szerzett, és sorozatban harmadik találkozóján talált be. A Brentford ellen látványos egyéni megmozdulás végén vette be a kaput: balról befelé húzott, majd védhetetlenül tekert a hosszú sarokba. Hasonló mozdulatból szerzett fontos gólt korábban az Everton ellen is.

Jeremy Doku teljesítményét a mérkőzés után Pep Guardiola is kiemelte. A City vezetőedzője szerint játékosa sokat fejlődött abban, hogy a kulcspillanatokban maga döntse el a mérkőzéseket.

A BBC idézte a belga futballistát is, aki elmondta: mindig ösztönösen futballozott, most azonban a gólok is megérkeztek a játékához. Doku szerint nem változott meg játékosként, egyszerűen most jobban kijönnek számára a helyzetek.

A találkozó után több szakértő is méltatta a szélső teljesítményét. A korábbi walesi válogatott védő, Ashley Williams szerint jelenleg ez a legjobb Doku, akit valaha láthattunk, míg Daniel Sturridge úgy fogalmazott: a támadó önbizalma szemmel láthatóan megnőtt az elmúlt hetekben.

A Manchester City helyzete ugyanakkor továbbra sem egyszerű a bajnoki versenyben. Guardiola csapata jelenleg két ponttal követi az Arsenalt, így a londoniak esetleges botlására is szükség lehet az újabb címvédéshez. A spanyol tréner a Brentford elleni siker után félig viccesen, félig komolyan már a West Ham United FC sikeréért szorított, hiszen a londoni klub az Arsenal következő ellenfele.

A BBC szerint azonban egy dolog biztos: ha Doku megőrzi jelenlegi formáját, a Manchester City az utolsó fordulókig harcban maradhat a Premier League-trófeáért.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.