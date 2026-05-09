A Manchester City kiütötte londoni riválisát, Guardiolaék tapadnak az Arsenalra!

A mérkőzés első helyzete a Manchester City előtt adódott, Erling Haaland azonban, ha centikkel is, de a kapu fölé fejelt a tizenegyespontról a 20. percben.

Nyolc perccel később ismét Haaland került helyzetbe, a manchesteriek norvég támadója azonban kihagyta a kihagyhatatlant, laposan telibe lőtte Caoimhin Kellehert.

A második félidő Brentford helyzettel kezdődött

A fordulást követően Igor Thiago vezethetette egy az egyben Gianluigi Donnarummára, azonban a brazil csatár lövését az olasz kapus hatalmas bravúrral védte.

Aztán jött a Manchester City henger

A találkozó első gólját Jérémy Doku szerezte a 61. percben, a Manchester City belga középpályása balról húzott befelé, és 15 méterről tekerte el védhetetlenül a hosszú sarokba a labdát (1-0).

A 67. percben Phil Foden duplázhatta volna meg a manchesteriek előnyét, azonban Kelleher a helyén volt, és védeni tudott.

A 76. percben Antoine Semenyo centerezése után Erling Haalandohoz pattant a labda, aki egy furcsa sarkazós mozdulattal jutatta a labdát a Brentford kapujába (2-0).

A 93. percben Haalnad ugratta ki Omar Marmúst, a City egyiptomi csatára pedig higgadtan elpasszolta Kelleher mellett a labdát (3-0).

Több gól már nem született a találkozón, így a Manchester City 3-0-ra nyert, és ezzel a győzelemmel két pontra zárkózott a listavezető Arsenal mögé a bajnoki tabellán.

