A Manchester City kiütötte londoni riválisát, Guardiolaék tapadnak az Arsenalra!

A mérkőzés első helyzete a Manchester City előtt adódott, Erling Haaland azonban, ha centikkel is, de a kapu fölé fejelt a tizenegyespontról a 20. percben.
Nyolc perccel később ismét Haaland került helyzetbe, a manchesteriek norvég támadója azonban kihagyta a kihagyhatatlant, laposan telibe lőtte Caoimhin Kellehert.
A második félidő Brentford helyzettel kezdődött
A fordulást követően Igor Thiago vezethetette egy az egyben Gianluigi Donnarummára, azonban a brazil csatár lövését az olasz kapus hatalmas bravúrral védte.
Aztán jött a Manchester City henger
A találkozó első gólját Jérémy Doku szerezte a 61. percben, a Manchester City belga középpályása balról húzott befelé, és 15 méterről tekerte el védhetetlenül a hosszú sarokba a labdát (1-0).
A 67. percben Phil Foden duplázhatta volna meg a manchesteriek előnyét, azonban Kelleher a helyén volt, és védeni tudott.
A 76. percben Antoine Semenyo centerezése után Erling Haalandohoz pattant a labda, aki egy furcsa sarkazós mozdulattal jutatta a labdát a Brentford kapujába (2-0).
A 93. percben Haalnad ugratta ki Omar Marmúst, a City egyiptomi csatára pedig higgadtan elpasszolta Kelleher mellett a labdát (3-0).
Több gól már nem született a találkozón, így a Manchester City 3-0-ra nyert, és ezzel a győzelemmel két pontra zárkózott a listavezető Arsenal mögé a bajnoki tabellán.
