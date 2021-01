Diósgyőr: azonnal edzőt váltott az új tulajdonos

Még csak egy napja van új tulajdonosa a Diósgyőrnek, de máris edzőt cserélt az új miskolci befektető.

Kezdjük az elején: a decemberben érkezett Geri Gergelynek csütörtökön megköszönték a munkát.

„Új tulajdonosa lett a DVTK-nak, amely változásokkal jár a labdarúgó csapatnál – mondta Benczés Miklós, a DVTK sportigazgatója, a klub honlapjának. – Geri Gergely személyében egy rendkívül felkészült szakembert és egy végtelenül szimpatikus embert ismerhettünk meg, csak a legjobbakat tudom neki kívánni a jövőben. Biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk még róla hallani és az útjaink fogják még egymást keresztezni.”

Nem sokkal később a klub be is jelentette, hogy „a 2018-as világbajnoki ezüstérem által fémjelzett horvát futballkultúra új edzői generációjának tagja, Zoran Zekics lett a DVTK vezetőedzője. A 46 éves szakember eddigi pályafutása során a nemzetközi porondra vezette az eszéki csapatot, ahol többek között a PSV Eindhovent is búcsúztatták. Ezen kívül Moldovában bajnoki címet és két kupagyőzelmet is ünnepelhetett.”

„Dolgozni jöttem Diósgyőrbe, ahol egy hatalmas kihívás vár rám, de hiszek magamban, a stábban, a játékosokban és mindenki másban a klubban – mondta Zoran Zekics. – Most nincs sok idő beszélni, mert rengeteg munka vár ránk, meg kell értetni a labdarúgókkal, hogy mit várok tőlük a pályán és a pályán kívül. Tisztában vagyok vele, hogy nehéz a helyzet, de pozitív személyiségként hiszek abban a munkában, amit a rohamosan közelgő bajnoki rajt előtt elvégzünk.”

Az egykori középcsatár – aki pályafutása nagy részében hazájában játszott, Izraelben pedig bajnoki címet nyert – tíz éve egy zágrábi kiscsapatnál kezdte edzői pályafutását.

2013-ban Moldovába költözött, ahol olyan meggyőző munkát végzett a Sheriff második csapatánál, hogy kinevezték az első csapat élére. Már az első évben egymás után jöttek az eredmények, végül a bajnokkal azonos pontszámmal bronzérmet nyertek, és a kupát is felemelték.

Erre felfigyeltek szülővárosában és nevelőklubjában is, hazahívták az NK Osijek élére. A 2016/2017-es idényben a 4. helyen végeztek a bajnokságban, és jogot szereztek a nemzetközi kupában való indulásra, éz selejtezőjében egészen a negyedik körig meneteltek. Az andorrai Santa Colomna ellen hozták a kötelezőt, de a svájci FC Luzern ellen már bravúrra volt szükség, a holland PSV Eindhoven búcsúztatására pedig sokan felkapták a fejüket. Végül az osztrák Austria Wien idegenben lőtt góllal állította meg őket.

A következő idényben megismételték a bajnokságban elért eredményt, az EL-selejtezőben azonban nem volt szerencséjük, már a második körben búcsúztatta őket a Glasgow Rangers.

Eszéken a mai napig ő a leghosszabb ideig hivatalban lévő edző, 1305 nap alatt 152 hivatalos mérkőzésen irányította a csapatot (69 győzelem, 43 döntetlen, 40 vereség).

Miután távozott az eszéki kispadról, 2019 tavaszán visszatért a Sheriffhez, és az idényből hátralévő mérkőzéseken veretlenül (17 győzelem, 4 döntetlen) nyertek bajnokságot, valamint ismét elhódították a kupát. A következő évben is jól szerepeltek (mind a 15 meccset megnyerték), de októberben lemondott az első helyen álló csapat éléről.