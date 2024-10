Dibusz Dénes Gulácsi távolmaradásáról: "Nem viheti most el semmi a fókuszt!"

Bosznia-Hercegovina vs Magyarország

Magyarország vs Hollandia

"Nem szeretek a saját feladatomon kívül mással foglalkozni."

Fogadj 20-szoros szorzóval arra, hogy a magyar válogatott gólt szerez Hollandia ellen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Marco Rossi kerethirdetését követően Gulácsi Péter távolmaradásával kapcsolatban Dibusz Dénes úgy fogalmazott, meglepte de elfogadja kapustársa döntését.

A cikk lejjebb folytatódik

A Ferencváros kapusa a molcsapat.hu-nak elmondta, milyen a felkészülés Gulácsi nélkül, de szóba került a csapat helyzete, a hollandok és a bosnyákok elleni meccs, valamint a közeledő világbajnokság is.

“A legutóbbi szezont Gula sérülése miatt én védtem végig, szóval nem újdonság számomra a mostani helyzet, és egyébként sem nagyon szeretek a saját feladatomon kívül mással foglalkozni. Nem viheti most el semmi a fókuszt, hiszen fontos mérkőzések várnak ránk, tippelgetni pedig nem szeretnék. Szorítkozzunk a tényekre: Gula döntése a következő négy meccset érinti, én pedig ugyanúgy készülök az előttünk álló meccsekre, mintha itt lenne velünk ő is” - szögezte le Dibusz, akinek szintén sok meccs van már a lábában a szezonban, de megtanulta kezelni a helyzetet.

"Sem fizikálisan, sem mentálisan nem könnyű fenntartani a lehető legmagasabb szintet, de már nem vagyok fiatal kapus, megvan a rutinom ahhoz, hogy kezelni tudjam a helyzetet. Az edzésterhelés porciózása, illetve a regeneráció a kulcs” - szögezte le a ferencvárosi kapus, aki elmondta, tudták, hogy lesznek nehezebb időszakok a válogatott életében, de nem aggódik emiatt, hiszen nagy erényük a küzdeni tudás.

“A saját dolgunkat könnyítjük meg azzal, ha jól szereplünk a Nemzetek Ligájában, hiszen ez nemcsak azt jelenti, hogy nem csúszunk lejjebb egy kalappal, hanem azt is, hogy akár az NL-ből is odaérhetünk a vb-selejtezőre. Ugyanakkor ez csak akkor történhet meg, ha a játékunk is visszatér arra a szintre, ahol az Eb előtt volt. Láthattuk, mennyire nem mindegy, honnan sorsolnak ki minket, a két Európa-bajnoki csoportunk között hatalmas volt a különbség játékerőben. Hogy reális elvárás-e tőlünk a világbajnoki szereplés? Nos, szerintem elvárásként nem támasztható a csapat felé, hogy jusson ki, ugyanakkor egy jó sorsolással kerülhetünk olyan csoportba, ahonnan egyáltalán nem irreális gondolat a kijutás" - vélekedik Dibusz.

A 33 esztendős labdarúgó szerint a hollandok ellen nem ők az esélyesek, de saját szurkolóik előtt kis szerencsével képesek lehetnek meglepetést okozni, míg a bosnyákok elleni találkozóról úgy véli, két egymáshoz tudásban elég közel álló csapat fog találkozni.