Deschamps: "Pogba nem boldog a Unitednél"

Didier Deschamps a francia válogatott szövetségi kapitánya szerint Paul Pogba nem igazán boldog a Manchester Unitednél.

A 27 éves játékos a pozitív koronavírus tesztjét követően sérülésekkel és fizikális problémákkal is küszködött.

Pogba ebben a szezonban mindössze kétszer játszott 90 percet a csapatban – a Tottenham és az ellen, amikor vereséget szenvedtek a vörös ördögök –, és mindössze egyetlen gólt szerzett, csak a Brighton elleni meccsen volt eredményes.

A legutóbbi válogatott szünetben ennek ellenére jól játszott a francia, de Deschamps elismeri, hogy jelenleg nincs a legjobb állapotában. „Nem tudom mit tanácsolhatnék neki” – mondta Deschamps sajtótájékoztatón.

