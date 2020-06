Debrecen–Paks 4–1

A fenti eredmény nem tipp, hanem egy bő egy évvel ezelőtti végeredmény. Az előző szezon végén, az utolsó fordulóban – találkozót rendeztek, amelyen a hazaiak 4–1-re nyertek, a gólokat Szécsi Márt (2), Bódi Ádám és Tőzsér Dániel szerezte.

Érdekesség, hogy a DVSC szinte ugyanazzal a kezdővel is kifuthatna a pályára, mint tavaly, de Bódi Ádám eltiltását tölti, míg a Puskás-díjas Zsóri Dániel már a Fehérvár játékosa, de kilencen akár újra futballozhatnak is a tavalyi csapatból. Bármilyen meglepő – hiszen az ember azt gondolná, hogy a Paks maga az állandóság –, a zöld-fehérek 2019, májusi kezdőjéből csak heten lehetnek ott ma a stadionban.

Több csapat

A két csapat a 2008–2009-es bajnokságot is Debrecenben zárta, akkor 2–0-ra győzött a DVSC, a gólokat Rudolf Gergely és a kapus Vukasin Polekszics szerezték, utóbbi természetesen 11-esből. A piros-fehérek közül a tizenegy évvel ezelőtti kezdőből ma már senki sem lesz pályán, ellenben a paksi Böde Dánie, már akkor is ott volt a vendégek között és ez ma is megtörténhet vele.

Debreceni szemszögből jelentős különbség a megidézett két meccs és a mai között az, hogy a tavalyi győzelemmel harmadik helyet ünnepeltek a piros-fehérek, míg 2009-ben már bajnokként várták a Paksot. Ma meg a kiesés ellen harcolnak a csapatok.