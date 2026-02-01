A Debrecen keményen beleszállt az MLSZ-be a botrányba fulladt győri mérkőzés után

Az ETO FC-Debrecen mérkőzés hosszabbításában pattanásig feszültek az indulatok, miután a 95. percben Rúsz Márton játékvezető a második büntetőt is befújta a győrieknek. Pár perccel később a két kispad is egymásnak ment, úgy kellett szétválasztani a feleket. Előbb Borbély Balázst, majd Sergio Navarrót is kiállította a jáékvezető, a találkozó a tömegjelenetek miatt csak a 105. percben ért véget. A DVSC igazságtalannak érezte a második büntetőt, ezért a hajdúsági klub kemény nyílt levelet fogalmazott meg, amelyet most változtatás nélkül közlünk:

Gondolatok a győri mérkőzés kapcsán

📌Egy klubnak mindig mérlegelnie kell, hogy a mindennapi munka közben mikor kell nyilvánosan megszólalva az érdekeit képviselni. A DVSC Futball Zrt. igyekszik távol tartani magát a mindennapi média megjelenésektől/konfrontációktól, többek között azért, mert minden a magyar futball jelenéért, jövőjéért tevékenykedő résztvevőt tisztel és hiszi, hogy aki dolgozik, az vét néha hibát. Mi is! De lassan azt kell hinnünk, hogy tényleg „felülteljesítünk”, hiszen úgy tűnik, hogy már nemcsak az XG, hanem más befolyásoló tényezők is ellenünk dolgoznak.

📌Először is gratuláció és köszönet illeti a csapatot és a stábot, hogy a szezont ilyen nagyszerű teljesítményekkel, hozzáállással folytatták a téli szünet után. Két mérkőzés, 4 pont, döntetlen a megérdemelten bajnokaspiráns Győr otthonában, igaz, furcsa körülmények között. Sajnos ez a meccs nem a két csapat komoly teljesítményéről marad emlékezetes, hanem arról, akinek pont nem kellene a főszereplőnek tekintenie magát egy futballmérkőzésen. Minket jobban összekovácsol, erősebbé tesz, hogy a kiváló játékerőt képviselő ETO két mérkőzésen csak tizenegyesből tudott nekünk gólt rúgni, igaz abból hármat...

📌Biztos véletlen... Mint ahogy az is, hogy az MLSZ JB által leginkább menedzselt fiatal játékvezető immáron 12-ik mérkőzését vezette nekünk a 44 általa vezetett NBI-es meccsből (minden 4. mérkőzését DVSC mérkőzésen töltötte) és ebből a 12 mérkőzésből csak egyet nyertünk meg és a tegnapival 3 döntetlenünk van...

📌De lehet, hogy az is véletlen, hogy a 2026. január 20-i, 21-i és 22-i UEFA mérkőzésnapokon (a 3 kupa ligaszakaszainak 7. meccsnapján) 1 magyar csapat, 3 magyar UEFA-ellenőr, 2 magyar UEFA játékvezető ellenőr volt érdekelt és egy magyar játékvezető sem (bocsánat, Kovács István Nagykárolyból ott volt )...

📌És lehet, hogy az is véletlen, hogy a jövő héten Cipruson rendezendő UEFA Elite, Category 1 és VAR játékvezetők kurzusára csak Kulcsár Katalin hivatalos (ezúton is gratulálunk neki!). Miközben van férfi játékvezető Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Azerbajdzsánból, Finnországból, Litvániából, Ukrajnából. Ez egy gondolatébresztő kíván lenni arra, hogy mivel hosszú évek óta hasonló a helyzet, így talán másképp kellene értékelni és értelmezni a magyarországi játékvezetők tevékenységét, képzését, leginkább az ismétlődő módon ellentmondásosan értelmezett, vontatott, értelmetlenül elhúzódó VAR-döntések mechanizmusát.

📌Végezetül íme egy kis emlékeztető a decemberi DVSC-Kisvárda mérkőzésről. Ez nem ért 11-est...

Hajrá Loki!

A mérkőzés összefoglalója: