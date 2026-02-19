Messi barátja szerint nehezebb megnyerni az MLS-t, mint a Bajnokok Ligáját

„Szerintem nehezebb megnyerni az MLS-t, mint a Bajnokok Ligáját. Őrültségnek hangzik, de az MLS lebonyolítása nagyon kemény. Mindig tökéletesen kell játszanod”

– osztotta meg a Marca Mexico Rodrigo De Paul merész kijelentését.

A középpályás arra utalt, hogy az MLS-idény egy hosszú alapszakaszból és az azt követő rájátszásból áll, amely végül az MLS-kupa sorsáról dönt, míg a Bajnokok Ligájaban kevesebb mérkőzésen dől el, ki nyeri meg a sorozatot.

Mint ismert, a Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets és De Paul fémjelezte Inter Miami 2025-ben megnyerte az MLS-t, David Beckham csapata fennállása során először hódította el az MLS-kupát.





