De Bruyne elismerte, hogy a neve miatt kapta a meccs legjobbjának járó díjat

Fogadj 20-szoros szorzóval Neymar kaput eltaláló lövéseinek számára a Brazília-Szerbia vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A belga válogatott 1-0-ra legyőzte Kanadát szoros küzdelemben a világbajnokságon, de a közvélemény inkább a juharlevelesek remek játékára emlékszik a találkozó kapcsán.

Belgium egymást követő nyolcadik csoportmeccsét nyerte meg a világbajnokságon, amellyel beállította a brazilok korábbi rekordját, akik azelőtt kétszer is képesek voltak hasonló teljesítményre.

A Kanada elleni győztes találkozó után a Manchester City belga sztárját, Kevin De Bruyne-t választották a meccs emberének, aki azonban saját maga sem értette a döntést:

Kevin De Bruyne on being named player of the match:



"I don't think I played a great game. I don't know why I got the trophy. Maybe it's because of my name." pic.twitter.com/JLvhOo3Iiz