Vb 2022: Szoros mérkőzésen nyert Belgium - a Bayern München sztárja tizenegyest hibázott

Kanada hatalmas lehetőséget kapott a sorstól, de nem élt vele.

Belgium Kanada ellen lépett pályára a világbajnokság szerda esti zárómérkőzésén. A találkozót az észak-amerikai gárda kezdte jobban, aminek hamar meg is lett az eredménye, hiszen Yannick Carrasco kezezése után büntetőhöz jutottak, amit azonban a Bayern München kulcsembere, Alphonso Davies kihagyott - Thibaut Courtois falként tornyosult a balhátvéd elé, és védett.

A folytatásban is rendre Kanada jött előre, a Real Madrid hálóőrének több komolyabb védést is be kellett mutatnia.

Gólt azonban mégis a belgák szereztek, Toby Alderwiereld remek indítását követően Michy Batshuayi lépett ki a védőt közül, és lőtte Borjan szeme közé a labdát. 1-0.

A fordulást követően sokkal kiegyenlítettebb lett a játék, helyzetek itt is, ott is kialakultak. Az idő előrehaladtával a kanadaiak egyre többször nyíltak ki, így vörös ördögök több remek kontrát is vezethettek, azonban az utolsó passzokba rendre hiba csúszott.

Így több gól már nem született a találkozón, maradt az 1-0 az eredményjelzőn.

Belgium-Kanada 1-0

Michy Batshuayi (44.)

