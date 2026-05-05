Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Máris eldőlt, hogy ki kapja a Premier League aranykesztyűjét

Hivatalosan is eldőlt, hogy David Raya kapja az angol bajnokság Aranykesztyűjét, a kérdés már csak az, hogy meg kell-e osztoznia egy másik kapussal a dicsőségen.

Azzal, hogy David Raya legfőbb kihívója, a Manchesterben Cityben védő Gianluigi Donnarumma három találatot is beengedett az Everton otthonában, eldőlt, hogy senkinek nem lehet több kapott gól nélküli mérkőzése a spanyol hálóőrnél. 

Angol kiadásunk megjegyzi, hogy mivel Raya 17 alkalommal húzta le a rolót, míg Donnarumma 13-szor alkalommal tette mindezt, így utóbbi maximum csak beérheti riválisát, ha a hátralévő négy összecsapásán érintetlen marad a hálója. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy az Ágyúsok spanyol kapusa immáron egyhuzamban a harmadik alkalommal zsebeli be az elismerést, ami korábban mindösszesen három poszttársának, Pepe Reinának, Joe Hartnak és Edersonnak sikerült. 

Érdekesség, hogy az egykori Brentford-hálóőr a jelenlegi 17 kapott gól nélküli összecsapásával már megdöntötte az egyéni rekordját. 

Nem meglepő módon az Arsenal kapitulált a legkevesebbszer az angol liga idei kiírásában, ami nagyban köszönhető Rayának, a védelemnek, valamint a gárda letámadásának .

