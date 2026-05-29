Szombat délután, telt ház, feszültség és milliók figyelme – David Raya ma már ehhez a közeghez szokott. Pedig mindössze 12 éve még egészen más pályákon védett - derül ki a BBC cikkéből.

Az ötödosztályból indulva

2014 szeptemberében a 19 éves spanyol kapus a National League-ben szereplő Southport játékosaként lépett pályára a Macclesfield Town ellen, kevesebb mint 1500 néző előtt. A Southport 3–0-ra kikapott, és akkor még kevesen gondolták, hogy ebből a meccsből egyszer Bajnokok Ligája-döntőhöz vezet az út.

Keveseknek sikerült hasonló

Most viszont ez a valóság: az Arsenal kapusaként a Paris Saint-Germain ellen készül a BL-fináléra. Ezzel Raya mindössze a harmadik játékos lehet, aki az angol alsóbb osztályból jut el Európa csúcsára – korábban csak Steve Finnan és Chris Smalling tudta ezt megtenni.

Nem volt kiemelkedő tehetség

A történet különlegessége, hogy Spanyolországban, a Barcelona melletti Cornella akadémiáján sem számított kiemelkedő tehetségnek, és a Blackburn Roversnél sem kapott könnyű utat. A Southporthoz való kölcsönadása azonban fordulópont lett: vállalta az angol ötödosztály fizikai és mentális terheit.

Paul Carden, a Southport korábbi edzője szerint Raya nem kerülte a nehézségeket: „A legtöbb fiatal nem akar alsó osztályba menni, ő viszont vállalta, és ez megerősítette.”

Küzdeni tudásból jeles

Játékstílusa is kilógott a mezőnyből. Miközben ott a kapusoktól a hosszú kirúgás volt az alap, ő nyomás alatt is rövid passzokkal építkezett. Egy alkalommal egy letámadásból csellel hozta játékba magát, ami a kispadon is döbbenetet váltott ki.

Utolsó Southport-meccsén az FA-kupában a Derby County ellen bravúrokkal tartotta meccsben csapatát, és csak egy hosszabbításban megítélt tizenegyes döntötte el a találkozót.

A Championship után az élvonalban bizonyított

Ezután visszatért a Blackburnhöz, ahol alapember lett, majd segített a feljutásban a Championshipbe. Később a Brentfordhoz igazolt, végül 2023-ban az Arsenal szerződtette, ahol 27 millió fontot fizettek érte.

Azóta Premier League-bajnok lett, és tagja volt a 2024-es Európa-bajnok spanyol válogatottnak is. Az idei bajnokságban elnyerte az aranykesztyűt, most pedig a Bajnokok Ligája trófea megszerzéséért küzdhet.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.