"Furcsa lesz 1-2 embernek, hogy meg kell dolgozzon a pénzéért" - így vélekedik a rivális Dárdai újpesti hazatéréséről

Dárdai Pál sportigazgatói kinevezése Újpesten alapjaiban mozgathatja meg a magyar futball állóvizét. A szakmai váltásról most egy olyan ember szólalt meg, aki a legközelebbről ismeri Dárdai munkamódszereit.

A két szakember kapcsolata nem ma kezdődött; Bódog korábban a Hertha BSC-nél dolgozott Dárdai Pál másodedzőjeként, így pontosan tudja, milyen az a „berlini iskola”, amit a sportigazgató most a Megyeri útra is magával hoz.

Bódog szerint Dárdai érkezése nem mindenkinek lesz kényelmes az öltözőben:

„Kíváncsi vagyok én is, mert teljesen más dolog válogatottnál vagy egy klubcsapatnál dolgozni, de én biztos vagyok benne, hogy a Pali hozza azt a profizmust, azt a mentalitást, ami jót fog tenni az Újpestnek. Abban is biztos vagyok, hogy lesz egy-két ember, akinek furcsa lesz az, hogy azért a pénzért, amit megkap, dolgozni is kell. Lesz egy-két fájdalmas történet ott Újpesten, de biztos, hogy nagyot lépnek a Palival előre.”

Itt nézheted meg a videót az interjúról

Bódog jelenleg maga is nehéz csatát vív a magyar bajnokságban: a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzőjeként a tabella 11., azaz kieső helyéről várja a folytatást, így pontosan látja, mekkora szükség van a mentalitásváltásra az NB I-ben.

Forrás: M4 Sport