Dárdai Pál örült, hogy gólt kapott a csapata

Csak a szokásos megdöbbentő nyilatkozat.

A Hertha egymást követő második meccsét is megnyerte a Bundesligában, így már a középmezőny felé araszol. A Fürth elleni sikert követően Dárdai Pál, a berliniek vezetőedzője váratlan nyilatkozatot adott.

„Az első félidőben azt mondtam a kollégáimnak, hogy jó lenne, ha kapnánk egy gólt, mert nem tudtunk kibontakozni. Aztán amikor a megszerezte az ellenfél a vezetést, hála istennek megszűnt a csapat blokkoltsága. Libabőrös voltam a csapat agresszivitásától és győzni akarásától. Ezt látták a szurkolók és ettől ők is felébredtek. A gólt szerző Jurgen Ekkelenkamp kiváló futballista, ám egy új játékost nem lehet egyből a kezdőbe állítani. A megfelelő pillanatban állt be és ezt ki is használta.”

