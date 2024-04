Dárdai Pál a tulajdonosváltáson átesett magyar klubhoz térhet haza

Dárdai személyében egy olyan figura kerülne a hazai pályákra, aki képes lehet új szemléletet és minőséget hozni.

Rövid időn belül már második alkalommal merül fel Dárdai Pál neve, mint az Újpest FC következő vezetőedzője. Már az új tulajdonoshoz, a MOL-hoz közel álló emberek is megerősítették, hogy tervben van a magyar szakember szerződtetése.

Mint ismert, Dárdai Pál jelenleg a német másodosztályban játszó Hertha BSC vezetőedzője, ahol már harmadik turnusában vezeti a fővárosi csapatot. A magyar szakember több, mint egy évtizeden keresztül tartózkodott Németországban profi labdarúgó pályafutása alatt, itthon mindössze karrierje korai szakaszában fordult meg – Pécsett és a fővárosi BVSC-nél. Dárdai letette névjegyét Magyarországon is, azonban ezt már csak edzőként, amikor a 2014/15-ös szezonban a válogatottat hét mérkőzés alkalmával irányította, igen eredményesen – négy győzelem, két döntetlen és mindössze egy vereség.

A Berlinben elért sikerek és a válogatott élén letett névjegy a tulajdonosváltáson átesett újpesti vezetőknek is igen meggyőző. A MOL Vagyonkezelő Zrt. és az Újpest 1885 Futball Kft. között létrejött február eleji megállapodás után Mészöly Gézát tették az UTE kispadjának élére, aki korábban is állt már a klub alkalmazásában. Mészöly – habitusának is köszönhetően – szinte rögtön egy többmeccses eltiltással kezdte második újpesti edzői szakaszát, azonban mióta már nem csak lélekben lehet a pálya mellett a csapattal az eredmények is elkezdtek javulni.

Amint azt korábban megírtuk, Dárdai Pál neve az utóbbi időben felmerült a magyar sajtóban is, mint az Újpest hosszú távú projekjének egyik alappillére. Április elején már az Újpesti Hírmondó is megerősítette, hogy egy, a MOL-hoz közel álló forrás elmondta a portálnak, hogy a vállalat komolyan fontolóra vette Dárdai Pált, mint a csapat leendő vezetőedzőjét. A cikkben kiemelik, hogy a lépés logikusan illeszkedik a MOL azon törekvésébe, hogy megerősítse jelenlétét a magyar labdarúgásban, és hosszú távon emelje annak színvonalát.

Újpesten bíznak abban, hogy Dárdai érkezésével teljesen új szemlélet és minőség érkezne a magyar labdarúgásba, amelyből nem csak a klub, de egész Magyarország profitálna.

A portál kereste az Újpest FC-t is a hírekkel kapcsolatban, azonban válaszukban elutasították, hogy pletykákat kommentáljanak, mint kiemelték: "Amennyiben közölni szeretnénk híreket az Újpest FC-vel kapcsolatban, úgy azt a klub a megfelelő időben és helyen meg is teszi.”