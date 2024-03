Dárdai Pál az újpesti kispadon!?

Ha a magyar futballban valahol sikeres lehet, akkor az Újpest.

Mi szólna Dárdai Pál esetleges újpesti szerepvállalása mellett és ellen?

Ezzel a kérdéssel foglalkozott legújabb adásában az Unibet Youtube-csatornájának műsora, a „Piros Fehér Zöld”.

Szokás szerint izgalmas témákat pedzegetett a „Piros Fehér Zöld” legújabb adása. A két szakértő, a Ferencvárossal magyar-, a Kaiserslauternnel pedig német bajnok korábbi labdarúgó, játékosügynök, Hrutka János és Militár Iván futballedző, -szakíró, valamint a műsorvezető, Pónácz András arról is beszélt, hogy a német másodosztályú Hertha BSC trénere, Dárdai Pál akár vissza is térhetne Magyarországra és átvehetné az Újpestet.

A beszélgetés kiindulópontja az volt, hogy a hosszú évekig csak lélegeztetőgépen tartott lila-fehér klubnak immár hivatalosan is tőkeerős tulajdonosa van a MOL személyében.

Ha az anyagihoz megfelelő futballszakmai háttér is társul…

Hrutka János örömtelinek nevezte, hogy ilyen gyorsan végbement az újpesti tulajdonosváltás, ahogyan azt is, hogy egy olyan tapasztalt szakember került a projekt élére, mint Benczédi Balázs, aki több mint három évtizedes tőkepiaci tapasztalattal rendelkezik. Ha az anyagihoz megfelelő futballszakmai háttér is társul, akkor az Újpest végre elkezdhet felzárkózni az FTC-hez, ami a magyar labdarúgás egészének az érdeke.

„Dárdai Pál újpesti szerepvállalása azonban jelenleg még a mission impossible, a lehetetlen küldetés kategóriája. Aligha adná fel a berlini egzisztenciáját, életét, ráadásul a saját gyerekei edzőjeként tevékenykedik, még akkor is, ha a legkisebb, Bence a nyáron minden valószínűség szerint eligazol. Amíg tart a Hertha-projekt, őt nem lehet elmozdítani a német fővárosból, és az sem biztos, hogy utána bármi mást elvállalna” – vélte Hrutka.

Elválnak útjaik?

A műsorvezető, Pónácz András itt jegyezte meg, hogy Dárdai Pál szerződése lejár a nyáron szeretett klubjánál, amelynél immár a harmadik időszakát tölti vezetőedzőként.

Mint ismert, először 2015 februárjában lett a felnőttek vezetőedzője Berlinben. Az eleinte ideiglenesnek indult megbízatásból végül négy év lett, 2019 nyaráig maradt a kispadon; nem csoda, hiszen többször is az európai színtérre vezette az együttest.

Másodszor 2021 januárjában nevezték ki, akkor is a kiesés elleni harcban számítottak a segítségére, ő pedig benntartotta a csapatot. Ez a regnálás azonban jóval rövidebb ideig tartott, Fredi Bobic akkori sportigazgatóval megromló viszonya miatt – a csapat nem elég látványos játékára hivatkozva – 2021 novemberében menesztették.

Harmadszor tavaly áprilisban nevezték ki Dárdait az akkor az élvonalban utolsó helyezett gárda kispadjára, de nem tudott csodát tenni: a Hertha a szezon végén alászállt a másodosztályba, ahol jelenleg a kilencedik helyen tanyázik.

Szóba jöhet-e Dárdai magyarországi szerepvállalása?

Egyelőre nem tudni, hogy véget ér-e a közös munka, és amennyiben igen, akkor mi lesz a magyar trénerrel, visszamegy-e például a klub akadémiájához.

A 48 éves szakember berlini jövője a német sajtó számára is kérdéses, amely már azt is feszegeti, ő-e egyáltalán az a személy, aki képes visszavezetni a csapatot az élvonalba. Márpedig a feljutás nemcsak sportszakmai, hanem gazdasági szempontból is fontos lenne a berlini klubnak.

Adódik a kérdés: amennyiben elválnak útjaik a Herthával, szóba jöhet-e Dárdai magyarországi szerepvállalása? Évekkel ezelőtt a Videotonnál is felmerült a neve, a székesfehérvári csapat szponzora akkor éppen a MOL volt.

Militár Iván szerint amikor Dárdai Pálról beszélünk, akkor egy olyan legendáról esik szó, aki nemcsak a labdarúgó pályafutása során, hanem később, az edzői karrierjében is jócskán tett érte, hogy legendárium övezze…

„Személyében a profizmus érkezett meg”

2014. október 11-én mutatkozott be a magyar válogatott ideiglenes szövetségi kapitányaként, s debütáló mérkőzésén 33 év után újra pontot szerzett a magyar válogatott Bukarestben Románia ellen (1–1). 2015. július 29-ig tartó regnálása alatt négy győzelem és két döntetlen mellett egyetlen vereséget szenvedett a nemzeti csapat, amely addig korántsem ilyen jó eredménysorhoz volt szokva…

„Személyében a profizmus érkezett meg a magyar válogatotthoz. Ez a nimbusz alapozta meg annak a létjogosultságát, hogy Dárdai Pállal kapcsolatban az a hír járja, ő bárhol megmentő lenne a magyar futballal kapcsolatban. Nem véletlen, hogy a Vidinél, az Újpestnél is felmerül a neve. Eközben maga a szakember többször is elmondta, hogy ő nem tervez Magyarországra hazajönni. Miért nem? Pontosan azért, mert egy nagyon intelligens, okos ember és tudja, hogy nem feltétlenül jönne ki jól abból, ha most beleugrana valamibe, amiben nem száz százalékig biztos, ami abszolút távol áll attól a szocializációtól, attól a profizmustól, amit ő megszokott Németországban. Az edzést csütörtökönként hirtelen a „pörköltevés” váltaná fel… Szerintem ő ettől tart” – ecsetelte Militár:

„És ez okos meglátás. Nem szabad elsietnie ezt a döntést, nem szabad elmenni egy olyan helyre, ahol nem biztos, hogy sikert ér el. Egyébként az Újpest pont egy olyan hely lenne, ahol lehetne sikeres, mert ott olyan alacsonyan van a léc jelen pillanatban, hogy onnan csak felfelé vezet az út. Szóval nem lehetetlen, hogy elvállalná az újpesti edzőséget” – tette hozzá.

Most még minden magyar szurkoló szemében legenda

A szakíró szerint hasonló a helyzet ahhoz, mint amikor dr. Mezey György öt év szünet után 2009-ben visszatért és leült a Videoton kispadjára, s 2010/11-es szezonban már bajnoki címet is ünnepelhetett a csapattal.

Akkortájt Mezeyt tartották a legjobb magyar edzőnek – mostanság pedig Dárdait.

„Dárdai Pál jelenleg minden magyar szurkoló szemében legenda. Ha azonban leülne az újpesti kispadra, akkor a ferencvárosiak szemében már nem lenne az. Vagyis egyfajta mítoszrombolással is járna egy ilyen döntés” – jegyezte meg Militár.