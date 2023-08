Dárdai Pál: "A játékosoknak többet kell gondolkozniuk"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Bundesliga 2 második találkozóján is kikapott Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC, így már sokadik alkalommal kell magyarázkodnia a vezetőedzőnek.

„Szinte rekordot jelentő számú átlövéssel próbálkoztunk. A játékosoknak többet kell gondolkozniuk, és a végén jobban koncentrálni. Ettől eltekintve nem tudok senkit sem hibáztatni, mindenki tette a dolgát. Sokan még nem játszottak így együtt. Új csapat vagyunk. A Hertha négy évig a vesztes oldalon állt, és ezt továbbra sem sikerült megváltoztatni”

– írta meg a Berliner Kurier Dárda Pál gondolatait.

„Otthon kaptunk ki egy most feljutott csapattól, ami rossz érzés. A Wiesbaden az ellentámadásokkal akart lehetőségeket teremteni, de nekünk is volt néhány ígéretes próbálkozunk. Végül is gólokat kell lőnünk ahhoz, hogy meccseket nyerjünk. Jelenleg ez a lényeg számunkra. Valakinek ki kell nyitnia a konzervdobozt. Amikor vezetünk, az más, akkor megragadjuk a lehetőséget. Talán a mohóság még mindig hiányzik egy kicsit, ki kell kényszerítenünk a szerencsét.”

-vélekedett a Hertha 25 esztendős játékosa, Fabian Reese.

A Hertha az első fordulóban a Fortuna Düsseldorf otthonában kapott ki 1-0-ra, pénteken pedig hazai környezetben szenvedett ugyanilyen arányú vereséget az újonc SV Wehen Wiesbadentől. A harmadik játéknapon a Hamburger SV ellen javíthat majd a magyar tréner csapata.

