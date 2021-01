Dárdai megmenti a Herthát? Érdemes fogadni!

Dárdai Pálban ismét a megmentőt látják a Hertha vezetői és a berlini szurkolók. A magyar szakember 2015. februárjában még nehezebb helyzetben vette át a csapatot, hiszen akkor a 17. helyen állt a gárda, de végül az élvonalban maradt.

Most a 14. helyről indul Dárdai Pál, így papíron könnyebb a helyzet, mint akkor volt, ám a Hertha sorsolása kegyetlen, hiszen az előttünk álló hetekben az élcsapatok jelentős részével találkozik majd a csapat. Ugyanakkor az Unibetnél a Schalke és a Mainz kettőse a legesélyesebb a kiesésre – ami nem is csoda, hiszen ez a két együttes igencsak gyengén áll. A Herthát megelőzi ebben a rangsorban a Köln és a Bielefeld is, vagyis Dárdai Pál csapatánál többen is nagyobb bajban vannak. Az Unibet egyébként 12.00-s oddsot kínál a fővárosi csapat kiesésére, tehát a nehéz sorsolás ellenére is jó esélyekkel indul a magyar tréner.

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!

Fogadni az unibet.hu oldalon a Labdarúgás ---› Végső fogadások ---› Németország ---› További ajánlatok ---› Kieséssel kapcsolatos piacok útvonalon lehet.