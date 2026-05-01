Bár a Hertha nem jut fel, Dárdai Mártonnak nem kell lemondani a Bundesligáról!

Arról a GOAL is cikket közölt, hogy a Hertha szinte biztosan lemarad még az osztályozót érő pozícióról is, így a következő szezont ugyanúgy a Bundesliga 2-ban kezdi meg a kék-fehér csapat. Emiatt nagy átalakuláson mehet keresztül, aminek a részeként az alapember Dárdai is távozhat.

A Bild információ szerint meg is van az első konkrét érdeklődő, mégpedig a stabil német élvonalbeli szereplő, az Augsburg együttese - szúrta ki a Csakfoci. A portál úgy tudja, hogy 5 millió euró ellenében szerződhet a Bundesligába Dárdai.

Kiemelendő, hogy a bajor gárda már 2024-ben és 2025 is megpróbálkozott a magyar válogatott belső védő leigazolásával, és most harmadjára szintén megkísérlik megkaparintani.

A berliniek saját nevelésű futballistája egész profi pályafutását a Herthánál töltötte, de korábban 41 találkozón már belekóstolt a német első osztályba is.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.