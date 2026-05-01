Goal.com
Live
FBL-GER-BUNDESLIGA-SECOND DIVISION-HERTHA BERLIN-MAGDEBURGAFP
Bózsik Tamás

Bár a Hertha nem jut fel, Dárdai Mártonnak nem kell lemondani a Bundesligáról!

Transfers
M. Dardai
Hertha BSC
Németország 2
Augsburg
Németország 1

A Bundesliga kilencedik helyén álló Augsburg is fontolóra vette Dárdai Márton leigazolását, aki a német sajtó szerint elég kapós lehet a nyári átigazolási piacon.

Arról a GOAL is cikket közölt, hogy a Hertha szinte biztosan lemarad még az osztályozót érő pozícióról is, így a következő szezont ugyanúgy a Bundesliga 2-ban kezdi meg a kék-fehér csapat. Emiatt nagy átalakuláson mehet keresztül, aminek a részeként az alapember Dárdai is távozhat. 

A Bild információ szerint meg is van az első konkrét érdeklődő, mégpedig a stabil német élvonalbeli szereplő, az Augsburg együttese - szúrta ki a Csakfoci. A portál úgy tudja, hogy 5 millió euró ellenében szerződhet a Bundesligába Dárdai. 

Kiemelendő, hogy a bajor gárda már 2024-ben és 2025 is megpróbálkozott a magyar válogatott belső védő leigazolásával, és most harmadjára szintén megkísérlik megkaparintani. 

A berliniek saját nevelésű futballistája egész profi pályafutását a Herthánál töltötte, de korábban 41 találkozón már belekóstolt a német első osztályba is. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés