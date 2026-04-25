Állítólag fiatalításba fog a Hertha a nyári átigazolási időszakban, amelynek részeként elengedné a keret legnagyobb értékű és legjobban fizetett játékosait – tudta meg a 90min.de, amit a Csakfoci szemlézett. Ebből fakadóan kérdés, hogy Dárdai szerepel-e. a klub terveiben, aki a keret egyik legmagasabb összegre becsült labdarúgója – a Transfermarkt alapján 2,5 mllió euró.

A német portál több olyan játékost is kiemelt, aki vagy eligazolhat, vagy a vezetőség szeretné, ha maradna, de a magyar belső védőt egyik kategóriába sem sorolta. Ugyanakkor vele kapcsolatban a cikk megjegyzi, hogy "nagy az érdeklődés iránta".

A Hertha három körrel a Bundesliga 2 vége lőtt a hatodik, kilenc pontra lemaradva az osztályozós helyen álló Hannovertől, így még matematikailag akár be is érhetné riválisát.

Igaz, pontegyenlőség esetén a gólkülönbség döntene, amiben sokkal rosszabbul állnak a berliniek, mint a zöld-feketék. Ráadásul a dobogó harmadik fokának elcsípéséhez a negyedik és az ötödik csapatnak is botlania kell.

