Cserejátékosok fordulója Franciaországban

A csereként beálló játékosok rendre jó teljesítménnyel segítették csapatukat. Hat hazai, három döntetlen és egy vendég siker született a negyedik fordulóban. Magabiztosan nyert a Párizs, botlott a Monaco és érdemes lehet odafigyelni a Montpellierre.

Olympique Lyonnais – Nîmes Olympique 0-0

Nehezen jutott helyzetig a Lyon. Rudi Garcia csapata majdnem 200-al több átadást hajtott végre az első félidőben. A vendégek előbb a felső lécet találták el, majd Anthony Lopes kapusnak két bravúrt is be kellett mutatnia, hogy elkerülje a bekapott gólt a szünet előtt. A folytatásban tovább rohamoztak Memphis Depayék és sorra alakították ki a helyzeteket. Moussa Dembélé a hálóba is tudott találni, de Maxence Caqueret passza előtt már elhagyta a játékteret a labda.

Több csapat

RC Lens – Bordeaux 2-1

(Gólszerzők: Igniatius Ganago 47.p, Gael Kakuta 59.p(11-es) ill. Samuel Kalu 90+5.p)

Meglepően jól kezdte a szezont a feljutó Lens és ezúttal is igyekeztek nyomást helyezni ellenfelükre, de Leca kapusnak rögtön egy nagy védéssel kellett kezdenie. Többet birtokolták a labdát és tizenkétszer próbálkoztak kapura lövéssel az első negyvenöt percben, de Florian Sotoca révén csak kapufáig jutottak. Az első gólra a második félidő elejéig kellett várni, Ignatius Ganago a vendégek játékosától Remi Oudintól kapott ajándék labdát, eltolta a kapus mellett és az üres kapuba gurított. A második Bordeaux hibára és hazai gólra nem kellett ennyit várni a kilátogató nézőknek. 10 perccel később a VAR által megítélt büntetőt Gael Kakuta értékesítette. Samuel Kalu a hosszabbításban még kozmetikázott az eredményen gyönyörű fejes góljával. A végeredmény 2:1.

Stade Rennais – AS Monaco 2-1

(Gólszerzők: Steven N'Zonzi 81.p, Adrien Truffert 90+1.p ill. Wissam Ben Yedder 28.p)

Egy szöglet utáni kavarodást kihasználva szerezte meg a vezetést a vendég csapat. Wissam Ben Yedder köszönte szépen és egy igazítás után a kapuba vágta a játékszert. A második félidő úgy kezdődött, ahogyan az első zárult. A Monaco veszélyeztetett, de ezúttal Ben Yedder lövése a felső lécet találta el. Egyre többet és veszélyesebben támadott a hazai csapat és látszólag fáradt Nico Kovacs együttese; egyre nehezebben hatástalanították a rohamokat. A 81. percben Stephen N'Zonzi előzte meg a teljes védelmet és fejelte be a csereként pályára lépő Adrien Truffert beadását. Következett a hidegzuhany a hercegségbeli gárdának; a 91. percben fordított a Rennais. Az aszisztot jegyző és élete első Ligue 1-es meccsét játszó 18 éves francia lövése talált utat a kapuba.

OGC Nice - Paris Saint-Germain 0-3

(Gólszerzők: Kylian Mbappé 38.p(11-es), Ángel Di María 45+1.p, Marquinhos 66.p)

Igyekezett javítani a rossz szezonkezdés után a . A visszatérő Kylian Mbappé 38 perc után kiharcolt egy büntetőt, melyet értékesített is. Az első félidő hosszabbításában Mbappé lövését még védeni tudta Walter Benítez kapus, de pont Ángel Di María elé ütötte a játékszert. Az argentín góljával 0:2-vel vonultak szünetre a csapatok. Felpörgött a Nice és több helyzetük is volt, a legveszélyesebb Yuucef Atal nevéhez fűződik, de a 66. percben az egész meccsen remeklő Di María szabadrúgását az újdonsült csapatkapitány Marquinhos fejelte a kapuba ezzel kialakítva a végeredményt.

Strasbourg - Dijon 1-0

(Gólszerzők: Stefan Mitrović 80.p)

Két tökéletesen egyforma csapat találkozott egymással. Mindkét gárda pont nélkül egy gólt lőve és hetet kapva igyekezett zárkózni a mezőnyhöz. Tartva a formát, átaludták az első félidőt a csapatok, hogy a másodikban egy jó meccs lehessen belőle. Pontosabban az utolsó tíz percre szűkítették a történések nagy részét. Stefan Mitrovics befejelt egy jobbról érkező beadást, ezzel megszerezve a vezetést és a szezonbeli második gólját a hazai csapatnak. Lehetett volna 1:1- is, de Bingourou Kamara szép reflex mozdulattal hárította Rayan Philippe közeli lövését. Másodpercekkel a lefújás előtt Sanjin Prcics megduplázhatta volna az előnyt, de a vendégek kapusa Alfred Gomis a helyén volt.

Montpellier - Angers 4-1

(Gólszerzők: Arnaud Souquet 18.p, Andy Delort 43.p, 60.p, Florent Mollet 86.p, ill. Stéphane Bahoken 25.p)

Az első fordulós vereség után tovább menetel a Montpellier. Gaetan Laborde remekül irányította a csapatot ezen a találkozón is; három gólpasszt osztott ki. Andy Delort az előző fordulóban két asziszt után most duplázott. A 25. percben egyenlíteni tudott az Angers, ezután egyoldalúvá tette a mérkőzést a hazai csapat és nem hibázott a kapu előtt.

Metz - Stade de Reims 2-1

(Gólszerzők: Ibrahima Niane 18.p, 88.p, ill. Boulaye Dia 43.p(11-es)

A Metz három 1:0-ra elveszített mérkőzés után igyekezett javítani. 18 percnyi játék után megtört a jég és Ibrahima Niane megszerezte saját maga és csapata első találatát a szezonban. A félidő vége előtt jött a válasz; Farid Boulaya buta faultja után Boulaye Dia a kapu jobb alsó sarkába lőtte a büntetőt. Megfogyatkoztak a vendégek, az 50. percben Marshall Muntesi utolsó emberként szabálytalankodott és innentől sorra jöttek a hazai rohamok. A győztes találatot ismét Niane jegyezte a 88. percben. Először győzött a Metz és továbbra is nyeretlen a Reims.

Stade Brestois 29 - Lorient 3-2

(Gólszerzők: Romain Perraud 30.p, Steve Mounié 32.p, Franck Honorat 62.p, ill. Christophe Herelle (öngól) 34.p, Thomas Monconduit 90+2.p)

A harmincadik percben beindult a mérkőzés. Tizenhét passzos támadásépítés után Romain Perraud kapáslövése utat talált a védők közt. A vendégek összeomlását kihasználva két perccel később Steve Mounié fejesével már két gólos előnyben játszhattak a hazaiak. Annyira felpörögtek, hogy ismét két perc leforgása alatt lőttek még egyet, de a saját kapujukba. 2:1-es állással vonultak pihenőre a csapatok. Majdnem összejött az egyenlítés a fehér mezeseknek, de a négy perccel korábba becserélt Franck Honorat megszerezte csapata harmadik gólját. Thomas Monconduit a hosszabbításban még szépített, de kikapott a Lorient.

FC Nantes - Saint-Étienne 2-2

(Gólszerzők: Moses Simon 71.p, Renaud Emond 85.p, ill. Adil Aouchiche 2.p, Yvann Macon 66.p)

Adil Aouchiche góljával rögtön a második percben vezettek a vendégek és még az első félidőben egyenlített a Nantes, de a VAR érvénytelenítette a találatot, les miatt. A 66. percben Macon kettőre növelte a fehér mezesek előnyét gyönyörű lövésével, ami talán a forduló legszebbje. Ez józanítóan hatott a hazaiakra. Moses Simon szépített öt perccel később. Az egyenlítés is összejött a hajrában. Egy távoli szabadrúgás pattant a másodpercekkel korábban csereként beálló belga Renaud Emond elé, aki első labdaérintéséből közelről nem hibázott.

A cikk lejjebb folytatódik

Olympique de Marseille - Lille OSC 1-1

(Gólszerzők: Valére Germain 85.p, ill. Luíz Araújo 47.p)

Hétközi haza veresége után szeretett volna javítani a Marseille. Kiegyenlített mezőnyjátékkal, sok passzal és kevés érdemi helyzettel ketyegett le az első félidő. Újult erővel érkezve Luíz Araújo szenzációs átvétel után elgurította a labdát az egyenesbe két perccel a játékrész kezdete után. Burak Yilmaz lábában ott volt a második vendég találat, de ahogyan Valentin Rongier távoli kísérlete is az egyenlítésért, a kapufán csattant. A végeredményt a csereként pályára lép Valére Germain állította be a 85. percben.