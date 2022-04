Csercseszov: "jó hír Sigér Dávid visszatérése"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A találkozó után Sztanyiszlav Csercseszov így értékelte a látottakat:

"Vasárnap megnyertük a bajnokságot, így egy kis idő eltelt az ünnepléssel, de pénteken mindenképpen szerettünk volna igazi csapatként pályára lépni és megmutatni, hogy mit tudunk. Szerintem örömteli, hogy jól játszott a csapat. Nem kezdődött jól számunkra a mérkőzés, egygólos hátrányt kellett ledolgoznunk, de miután ez sikerült, megfelelően alakítottuk és használtuk is ki a helyzeteinket. Nyilván az utolsó pillanatban lőtt gól nagyon jó hír volt számunkra. Sikerült azt a fajta játékot nyújtani, amire készültünk azokkal, akik pénteken pályára léptek. Szerintem a cserék is megfelelően szálltak be a mérkőzésbe. Ami ezen kívül szintén jó hír volt, az az, hogy Sigér Dávid hosszú sérülés után tért vissza tétmérkőzésen is."

Az orosz vezetőedző elutasította azokat a feltételezéseket, miszerint kísérletezni fog a hátralévő bajnokikon:

"A kísérletezés kizárólag az edzőtáborra tartozik. Nekünk mindig a győzelem a cél és az, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsunk a pályán."

(Forrás: fradi.hu)

