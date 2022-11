Csapattársai szerint már nincs visszaút Ronaldo számára

A manchesteri öltöző nagy része már kihátrált a portugál klasszis mögül.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Már a csapattársak sem szeretnék, hogy Cristiano Ronaldo továbbra is a Manchester United játékosa legyen. A klubhoz közeli forrásokra hivatkozva az ESPN arról ír, hogy a játékostársakat is megosztotta a portugál támadó botrányos interjúja, és a legtöbben nem is számítanak már arra, hogy Ronaldo újra velük fog pályára lépni.

Az ESPN tudósítása emlékeztetett, hogy hétfőn találkozott Joel Glazer társelnök, Richard Arnold vezérigazgató, John Murtough futballigazgató Erik ten Hag menedzserrel, ahol utóbbi kifejezte, hogy nem számít már a 37 éves portugál szolgálataira. A menedzser komoly munkát fektetett abba, hogy kialakuljon a csapategység a Vörös ördögök keretében, az ESPN szerint ennek az egyik jele lehet, hogy a játékosok kiállnak a menedzser mellett.

A Manchester United egyelőre nem szankcionálta a kiszivárgott interjúrészletek miatt Ronaldót, az angol klub egy közleményben jelezte, hogy a teljes tényállás tisztázása után fog majd foglalkozni az üggyel.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A brazil válogatott világbajnoki címe 5-szörös szorzóval fogadható. (x)